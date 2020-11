Wilmer Franco reaparece con su sencillo Slave

El ganador del Festival Nuevas Bandas despide este 2020 con un nuevo tema

El cantautor ganador del Festival Nuevas Bandas 2019, Wilmer Franco llega con su nuevo sencillo

promocional Slave, un tema que habla de cómo podemos llegar a enamorarnos de eso que nos hace daño.

Este nuevo sencillo cuenta con influencias de artistas como: Hozier, Muddy Watter y R.L. Burnside, este tema formaría

parte de lo que será su disco debut, Down The River, el cual el público podrá apreciar a mediados del 2021.

‘’Slave no se trata de un tema de esclavitud, simplemente quise tomar la palabra ‘’slave’’ como un concepto sin ánimos de ofender, es solo

que me parece increíble cómo podemos llegar a amar tanto a alguien así eso nos lastime profundamente”,

describió Franco su nuevo tema.

El cantante y compositor saltó a la atención del rock venezolano en el 2019 con su participación en el Festival Nuevas Bandas, celebrado en

Caracas, Venezuela, quedándose con el primer lugar y convirtiéndose en el primer cantautor a quien se le otorga este galardón.

Wilmer Franco es un artista proveniente de Portuguesa, Venezuela. Desde los 15 años comenzó su experiencia como guitarrista, pero, no

fue hasta los 20 años que logró definir su género musical, el cual lleva influencias de cantantes de blues, Soul y de música góspel tales

como: Hopkins, John lee Hokeer, B.B. King, R.L Burnside, James Brown, Aretha Franklin, Johnny Guitar Watson Ray Charles, entre otros.



NPD

Angee Guerrero

En : Notas de Prensa