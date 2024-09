Wisaro reflexiona introspectivamente en sus dos nuevos sencillos ‘Veneno’ y ‘Despierto’

Wisaro es un artista colombiano multifacético que desde muy temprana edad mostró habilidades para la pintura, la actuación y el canto. Con el tiempo se fue enfocando en la composición y la guitarra, haciendo de esta última su principal instrumento de expresión. Su proyecto musical nace cuando, inspirado en los grandes del rock en español y en los acontecimientos sociales, decide crear sus primeras canciones acompañado de una guitarra, un teclado, músicos amigos y familiares. Con el tiempo integró diferentes bandas de rock hasta terminar consolidándose como solista en la actualidad. Es un enamorado de la vida y sus manifestaciones, de todo aquello que inspira, lo cual plasma en cada una de sus creaciones artísticas.

«La intención de mi propuesta musical es aportar a la escena musical latinoamericana un nuevo sonido, unas nuevas melodías, letras que generen identidad, conciencia y que trasciendan en el tiempo. A través de mis canciones invito a una introspección, a una reflexión, a pensar en medio de un buen momento, a divertirse y a experimentar los sonidos como un mensaje intrínseco dentro de ellos», comenta Wisaro, quien cuenta con influencias del rock en español, el hard rock,el punk y el metal en artistas como Soda Stereo, Los Prisioneros, Charly García, Fito Páez, Los Toreros muertos, Guns N Roses, The Beatles, The Rolling Stones, Nirvana y Steve Vai.

‘Veneno’ es el primero de los dos lanzamientos que hoy presenta Wisaro, una canción que nace en medio de una crisis existencial que trata de fugarse a través de las letras y los sonidos psicodélicos de su atmósfera. Habla de una angustia de sentirse atrapado entre esa parte animal y esa parte consciente que a veces confunden al ser humano que lo hacen dependiente de algo, de alguien, de un estado o de una emoción.

«Es una escapatoria que, por medio de un estado de reflexión, armonía y paz, puede llegar a ser una solución. Habla de cómo me he sentido en algún momento de exigencia externa y cómo repercute esa exigencia en querer envenenar mi cuerpo y mi alma para ser lo que no soy. Está inspirada en momentos de confusión, niebla y reflexión. La canción presenta una atmósfera cargada de elementos psicodélicos que evocan sentimientos de desolación interior y a la vez de energía vital», enfatiza Wisaro.

El segundo sencillo del artista colombiano es ‘Despierto’, una canción que surgió como una sola idea totalmente conectada de principio a fin tanto en melodía como en letra. Nació directamente del inconsciente y pareciera que fuese un llamado a sí mismo desde un interior muy despierto que existe en Wisaro. Desde un plano netamente psicológico y existencial, abarcando sonidos psicodélicos, electro y crudos a la vez, con una base sencilla pero profunda, la canción sumerge al oyente en una exploración al interior de sí mismo.

«Mi música es perfecta para escuchar en las noches o las madrugadas, en momentos de conexión, cuando la música sea protagonista y no acompañante, cuando se requiera escucha y reflexión, pero también cuando te quieras volar la cabeza de locura y rock and roll», menciona el artista.

‘Veneno’ y ‘Despierto’ hacen parte de un EP que Wisaro lanzará a finales de 2024 o inicios de 2025. Su nombre será ‘Full Energy’ y se convertirá en su segundo trabajo musical como solista producido por él. El EP abordará temáticas como la introspección o el viaje personal hasta una noche de excesos y locura, todo al ritmo del rock y el sonido cautivador de la guitarra eléctrica. En gran parte del material sonoro capturado habrá presencia de integrantes del proyecto musical bogotano Serenata de Rock.

«El objetivo principal en la actualidad es dar a conocer mi propuesta musical a nivel nacional y continental, llevar mi sonido y letras a diferentes mentes y culturas. Es recíproco el aprendizaje que se da en la experiencia Wisaro en vivo, recibo tanta energía y así mismo la canalizo y la transmito. La banda propone un show de guitarra eléctrica y mucha energía en tarima, una experiencia de rock and roll inolvidable que tal vez se había olvidado», concluye Wisaro.

Sobre Wisaro

Wisaro es un cantautor y guitarrista bogotano dedicado a la exploración y experimentación musical, en la cual explora géneros rock, pop, punk, ska, funk y electro.

Su música está inspirada en las vivencias del ser humano del común, con letras sencillas y directas, plasmadas en canciones reflexivas que invitan a una introspección y disfrute a la vez, ambientadas con guitarras eléctricas y atmósferas con aires psicodélicos, además con un toque clásico y actual.

Ha hecho parte de los proyectos musicales Simulador D Vuelo, AgathaGrita y ShaNgri-la.

Wisaro reflexiona introspectivamente en sus dos nuevos sencillos ‘Veneno’ y ‘Despierto’ was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí