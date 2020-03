XFZ enciende los motores para su evento inaugural de artes marciales mixtas

La organización deportiva Xpartan Fit Zone alista los últimos detalles para su evento inaugural de artes marciales mixtas, mismo que tendrá lugar en

las instalaciones del Complejo Deportivo RS Futsal Park, ubicado en Los Samanes, Baruta el próximo 25 de abril del presente año.

Los asistentes de este evento deportivo presenciarán combates exclusivos de artes marciales mixtas con los mejores atletas de Venezuela, además

de un espacio de recreación para los amantes de esta disciplina con un nivel de los mejores espectáculos internacionales. También un ambiente

musical y gastronómico y varias sorpresas que animarán el espectáculo.

La idea es una iniciativa de Xpartan Fit Zone con Dieta Manía Store, la empresa más grande de suplementos deportivos de Venezuela. También

cuentan con el apoyo de Ron Diplomático y Cócteles Caribe, empresas que estarán presente la noche del evento.

El sistema de entrenamiento @xpartanfitzone es muy completo y exigente, además netamente funcional, el mismo está basado en el

entrenamiento que realizan los atletas de MMA. En el show contarán con tres tipos de zonas para los asistentes, VIP

Grecia, VIP Athenas y Zona Persa.

Para obtener más información sobre el evento deportivo, visitarlos en

Instagram como @xpartanfitzone

