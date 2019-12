Y cómo no hay nada importante que hacer! Los «diputados» de la AN se van de vacaciones navideñas

La Asamblea Nacional realizará una sesión extraordinaria este domingo 15 de diciembre en el estado Vargas para instalar la Comisión Delegada.

El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hizo la invitación desde su cuenta de Twitter a los ciudadanos a asistir a dicha sesión que comenzará a las 10:00 am. Además, el lugar específico será en la aveninda Boulevard, Lido – principal de Caraballeda con avenida polideportivo San Julián.

