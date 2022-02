«Y Te Lo Dice» el nuevo álbum de Luisito Ayala y la Puerto Rican Power»

Miami FL, 10 de febrero de 2022.- (@MinayaPR) Los nominados al Latin GRAMMY® 2020, Luisito Ayala y la Puerto Rican Power, lanzan su nueva producción discográfica titulada «Y Te Lo Dice» nuevamente de la mano de Musical Production empresa perteneciente a JN Music Group.

Este álbum que contiene 8 tracks salseros bien seleccionados por Luisito y su Equipo, de los cuales ya se han dejado escuchar por adelantado, «Cajita de Sorpresas» y «Vamos a pasarla Bien».

«Gracias a todo ese público que han estado allí fiel con nosotros en sus oídos y corazones, es un álbum que está súper completo y que sobrepasa lo hecho, temas de amor y para el bailador. Recíbanlo y disfruten» expresó Luisito Ayala.

Este disco fue grabado en Puerto Rico en el Estudio de grabación AQ30, con el mismo personal de la Orquesta en donde el ingeniero de grabación Jose Galdy Santiago quien es el conguero de La Orquesta y recién llegó de España tras afianzar sus estudios en la ingeniería de grabación.

La mezcla y masterización fue hecha por Jorge David Rivera quien es el pianista del grupo y Wiso Rivera, quienes dieron un sonido original dado a esta producción.

Se contó con par de colaboraciones en este álbum, como Yan Collazo junto a Luisito Ayala Jr, en el tema «Y Duele» y Pirulo hace el chanteo en el tema «Hacen que me enamore».

Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, México, son algunos de los países en donde la Orquesta tiene fuerza y pegada, lo manifiesta Luisito Ayala, haciendo connotación especial que en Japón se oye muy buena salsa.

El productor musical de este disco es Luisito Ayala quien contó con un staff de arreglistas de alto nivel como Ramón Sánchez, Louis García, Ceferino Caban, Richard Marcell, Robert Pérez, Carlos Cuto Soto, Jorge D Rivera y Carlitos García, uno diferente para cada tema pero conservando el Sonido Original.

Los músicos que intervienen en esta producción son: trompetas Luisito Ayala, Freddy del Valle, Jesús Alonzo, J Ruiz. trombones: Lester Pérez y Jorge de Echevarria, pianos: Carlito García, Jorge D Rivera, Ceferino Caban y Richard Marcell, bajo: Odanis Velasquez, timbal: Marcos Pacoly Santiago, conga: José Galdy Santiago bongó y campana: Carlos Cruz coros Luisito Ayala, Yan Collazo, Richard Marcell, acordeón: Pilo el Cirujano y soneos: Joshua Marcell.

Luisito Ayala junto a Norberto Millan, Luisito Ayala Jr y Joshua Marcell componen este renovado y prestigioso tren delantero de cantantes que le dan vida a la Puerto Rican Power ya por 10 años juntos, y próximos a cumplir 50 años de fundada y 42 años en manos de Luisito, con sede en Puerto Rico.

Cantantes como José Pacheco, Joe Arroyo, Pedro Sanz, El Gallo Tito Rojas son algunos de los cantantes que han pasado por esta Orquesta desde su nacimiento.

Sin duda alguna un gran álbum para el público salsero, en donde escucharán a la Puerto Rican Power en su esencia y podrán bailar sin parar.

