Yalung Tang nos presenta “Encuentro”

El músico venezolano Yalung Tang, llega este noviembre de 2020 con nuevo tema y video. “Encuentro” es el nombre de este nuevo single con el que cierra un año particular y da continuidad al trabajo musical que ha desarrollado. Disponible en todas las plataformas musicales nos muestra un viaje sonoro cargado de imágenes, sintetizadores y de ese estilo indie que tanto nos atrapa.

Radicado en Montevideo, Yalung Tang continúa trabajando como compositor y productor musical. Su nuevo sencillo promocional Encuentro, es letra, música y producción del mismo artista y la mezcla de Slava Shevchenko (Ucrania). Identificado con los géneros Lofi Pop, Indie Pop, Alternative R&B. El tema cuenta con las voces, sintetizadores, guitarra eléctrica de Yalung Tang, la batería electrónica de Ricardo Barrios y el bajo de Alejandro Fung.

Encuentro es un tema indie sexy, romántico y relajado con matices lo-fi y electro pop. Yalung, comenta sobre la canción, “lo que me inspiró a componer este tema fue sentir como el amor se estaba transformando y como el viaje del extremo de un amor al otro se sentía más como un viaje interestelar que como un viaje entre dos puertos…”

El video es una composición creada con escenas de una película de ciencia ficción de 1960 llamada Assignment Outer Space. Agrega Yalung, quien también asumió la producción y edición del video, “la idea es contar una historia diferente usando esa onda retrofuturista que también transmite la música”.

NDP,Grace Aguirre

