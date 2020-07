YANE MASI ESTRENA “TE EQUIVOCASTE”

La artista llanera arrasa se apodera de las radios venezolanas con su nuevo tema promocional

Yane Masi, estrena “Te Equivocaste”, tema perteneciente a su primera producción discográfica “La Reina del Joropo”, que sigue teniendo gran aceptación en tierras colombianas y en su natal Venezuela. En esta oportunidad interpreta un golpe llanero escrito por Ana Yajaira Blanco.

Esta primera producción discográfica está compuesta por doce temas, once producidos en Venezuela bajo la dirección del músico/productor Gailabi Jiménez y el acompañamiento de “La Maquinaria Llanera” del maestro José Archila y el último tema es una versión reconocida e inmortalizada por Ana Gabriel, producida en Villavicencio por Xavier Barriga de Rabxa Producciones, y cuenta con la participación de la agrupación “Bordón Libre” y el guitarrista John Harby Ubaque. El proceso de mezcla y masterización fue por cuenta de nuestro Grammy Latino, el ingeniero German Landaeta. Cabe destacar que los once temas son inéditos de compositores venezolanos.

– “Es un disco musicalmente equilibrado, ya que se pueden encontrar pasajes llaneros, románticos, golpes alegres y joropos recios. Con temática de amor, despecho, decepción, parranda y coleo. En lo personal, representa un antes y un después en mi carrera y en mi vida, porque cierro mi ciclo de participaciones en reinados e inicio como profesional en la música llanera”, comenta la intérprete de “La horma de tu zapato”.

Actualmente, la artista aragüeña reside en Villavicencio, capital del Meta y puerta de los llanos colombianos, donde se desempeña como moderadora de su programa de televisión “El Magazine de Masi”, dentro de la programación de Suram Televisión. Desde allí brinda apoyo a todos los exponentes de la música llanera colombo-venezolana.

Yane Masi: La Reina del Joropo Colombo-Venezolano

Otra de las facetas en las que destacó el talento de esta aragüeña fue su participación en los reinados internacionales de joropo, en los que además de carisma y belleza es necesario demostrar cualidades artísticas como el canto, el baile y la ejecución de instrumentos musicales llaneros. De estos reinados conquistados en Venezuela y Colombia se resume:

– Reina del Festival Samán de Güere (VEN)

– Madrina del Festival Florentino de Oro (VEN)

– Reina del Festival Gabán de Oro en San Luis de Palenque (COL)

– Reina del Festival Cachicamo en Santa Rosalía (COL)

– Reina del Festival San Juan Bautista (VEN)

– Doble Silbón de Plata (VEN) 2011 y 2012.

– Reina del Festival Corrió Llanero (COL)

– Reina del Festival de La Soga en Hato Corozal (COL)

– Reina del Festival Panoja de Oro (VEN)

– Reina del Festival Retorno (COL)

Yane Masi se ha hecho acreedora de una serie de reconocimientos de instituciones públicas y privadas, fundaciones y medios de comunicación, por su trayectoria artística. Entre estos reconocimientos destaca haber recibido las llaves de los gobiernos de los departamentos de Arauca y Casanare en Colombia.

Para seguir cada paso de Yane Masi puedes seguirla en sus redes sociales como @YaneMasi

Puedes disfrutar de su música a través de su canal de YouTube y a través de sus plataformas digitales

https://www.youtube.com/watch?v=YOLsLyL8f8w&list=PLPKo_RU9gofcNdwyLooCG-2EKwqT4d9tC