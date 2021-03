Yas Gagliardi, nos trae su nuevo sencillo “Lo Primero”

YAS GAGLIARDI

“LO PRIMERO”

Producciones Oye continúa la alianza junto a la talentosa cantante argentina Yas Gagliardi, quien en esta oportunidad nos trae su nuevo sencillo “Lo Primero”. La artista de Villa María, Córdoba, nos presenta su videoclip más reciente.

“Grabar Lo Primero fue reencontrarme con mi equipo, pude venir a Buenos Aires a grabarlo, así que realmente fue increíble. Grabamos en el estudio de ‘Pichón’ Dal Pont, junto a mi profesora de canto, José Luis Pagán a distancia, y con mucha gente que extrañaba”. Expresó la intérprete.

Yas narra su experiencia en la filmación del audiovisual. “Me divertí mucho por el hecho de buscar diferentes personajes y a su vez contar una historia de amor desde distintos lugares. Con respecto al vestuario, por momentos usé ropa de época/antigua, moderna/urbana dependiendo siempre de los escenarios en los que íbamos grabando. Fue una jornada bastante extensa, pero lo hicimos con mucho amor y siempre contenta de los resultados”.

En relación al sencillo promocional; “José Luis Pagán, mi productor, me mostró ésta canción y realmente desde el momento uno en que la escuché me encantó todo, su melodía, el mensaje que transmite, la manera en que uno puede jugar con la voz, son un montón de cosas que me llevaron a elegirla y a decir: quiero cantar ésta canción. Además es una balada, un género que me encanta desde muy chiquita”.

En la más reciente entrega anual del Latin Grammy, Yas Gagliardi colaboró en el armado del coro de niños junto a Gustavo ‘Pichón’ Dal Pont, siendo voz guía de la versión del tema “Tiburones” de Ricky Martin.

Crédito fotos : Hugo Battistessa

