YC Bodib cierra el año con el estreno de «Tus besos»

Luego del éxito que obtuvo «Recuerdo bonito», el cantante cubano radicado en Tampa, USA, YC Bodib lanzó un nuevo featuring en su trayectoria musical junto a la cantante Srta. Dayana titulado «Tus besos» disponible.

«Tus besos» se estrenó acompañado a un video concepto en el que se muestran los artistas interpretando el tema, así como diferentes tomas relatando una historia. Este audiovisual de alta calidad aunque fue creado en tiempos de pandemia, no deja de demostrar el talento y exposición de los intérpretes.

YC Bodib sigue cosechando éxitos en su carrera y «Tus besos» no será la excepción, además estuvo a cargo de la producción musical de Anarkiologo y Jay Simón.

Con la fusión pop urbano y tropical, «Tus besos» y su toque romántico demuestra una vez más todo el talento que desea demostrar YC Bodib a todo su público.

«Aunque sea la última canción que estrenaré por este año, sé que será una de las que más me dará alegrías, junto a Srta. Dayana y mi equipo de trabajo, le pusimos bastante corazón a este proyecto», aseguró YC Bodib.

«Srta. Dayana es una chica maravillosa y desde que grabamos este tema, siempre hubo buen feeling y química, eso se nota en el producto final», agrega YC Bodib.

Por su parte, YC Bodib promete que para el próximo año 2021 desde el inicio seguirá cautivando con más featuring y más sorpresas de las que nos tiene acostumbrados.

