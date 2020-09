YC Bodib presenta «Recuerdo bonito» en versión tropical

«Recuerdo bonito» (Versión Tropical) es el nuevo éxito que estrenó el artista de origen cubano YC Bodib, tema que desde ya se cotiza en todas las plataformas digitales con su fusión tropical combinado con flamenco, salsa y reggaetón y tiene más de 300.000. mil visualizaciones en YouTube.

«Recuerdo bonito» cuenta con la colaboración de Luis Perico Ortiz, trompetista que formó parte del team de la reconocida cantante Celia Cruz, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Ray Barreto, entre otros.

El audiovisual de este tema fue realizado por Benji López en un ambiente dónde se destacan los paisajes y toque caribeño de las playas de la isla del encanto, Puerto Rico. Además, contó con la participación de la modelo Alexandra Rodríguez y de músicos de primera línea como el percusionista Tito De Gracia, el cuatrista Quique Domeche, así como del mencionado anteriormente, Luis Perico Ortiz.

Por su parte, YC Bodib, con esta nueva canción sigue apostando a expandir y compartir su música, su lírica y sus composiciones de forma internacional, tras más de 5 años de carrera artística, seguirá transmitiendo a todo su público energía, talento y herramientas con respeto que según considera necesita la industria musical.

YC Bodib con su slogan «el que te gusta a ti» es reconocido por compartir tarima con artistas de alto rango como Gente de Zona, Chyno Miranda, Nacho, Jacob Forever, entre otros.

«Recuerdo bonito» (Versión Tropical) se encuentra desde ya en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, entre otros. Así como pueden disfrutar del videoclip oficial a través de YouTube.

Para más información sobre sus proyectos pueden seguirlo en sus redes sociales oficiales como @YCbodib en Instagram y YC Bodib en Facebook para deleitarnos con música «Para ti».

