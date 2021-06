«Yo No Soy De Nadie» así canta DiDi

Miami, FL, 28 de mayo de 2021.- (@MinayaPR) La cantante urbana DiDi vuelve a dar muestras de su talento y su forma de pensar en su más reciente canción “Yo no soy de nadie”, en donde hace entrega de unas letras cargadas de sentimiento y orgullo feminista.

La talentosa compositora expresa que “’Yo no soy de nadie’ es como un himno dedicado a todas las mujeres que cada día luchan por sus derechos y por su necesidad de ser respetadas y aceptadas como son, sin discriminación de género”.

“Ser mujer no es fácil, principalmente en una sociedad cargada de muchas creencias y conceptos errados con relación al rol que estamos supuestas a jugar como mujeres. Casi siempre se nos tiene como objetos puramente sexuales, principalmente en el género urbano al que pertenezco…sin embargo, hay otros aspectos positivos a destacar… por eso quise aportar ese mensaje de auto empoderamiento de la mujer, de auto realización y de autoestima…hoy más que nunca se necesita resaltar la importancia de la mujer independiente en el mundo en que vivimos» expresó la joven dominicana.

En adición a las letras de la canción, su equipo de trabajo decidió hacer un vídeo que sirviera de referencia para crear conciencia sobre la problemática de la violencia doméstica y la necesidad de seguir luchando por más conquistas en lo relativo a los derechos de la mujer.

«Estoy súper feliz de tener la oportunidad de usar mi música como vehículo para llevar este lindo mensaje y contribuir un poquito con una causa que me toca directamente” aseguró la intérprete de «Malvada».

La producción musical de “Yo no soy de nadie” estuvo a cargo del experimentado productor José Alejandro Bordas quien dirigió la grabación de los coros en República Dominicana, mientras que la canción y el video fueron grabados en la ciudad de Springfield, Massachusetts, de la mano de la disquera independiente Acrópolis Music Team y está disponible a partir de hoy en Youtube y en todas las plataformas digitales.

Diana Carolina Martínez, «Didi», nació en Santo Domingo, República Dominicana. Desde muy joven comenzó a mostrar interés por la música. Tenía solo 7 años cuando escribió su primera canción. Al crecer en una familia de cantantes y compositores, se unió al coro de jóvenes en su parroquia, mientras seguía escribiendo canciones pop y soft rock.

Su pasión por el reggaetón comenzó luego de emigrar a Massachusetts, Estados Unidos. Después de su primer año en la Universidad, decidió cambiar de Administración de Empresas a cursos en línea de Especialización de la Industria de la Música ofrecidos por Berklee College of Music, para así tener más tiempo para concentrarse completamente en su carrera como cantante.

En enero de 2020, comenzó a escribir la primera de catorce canciones de reggaetón y trap latino que pudieran expresar sus sentimientos y punto de vista sobre distintos temas, incluyendo el empoderamiento de la mujer.

A principio del 2021 lanzó su primer sencillo titulado «Malvada» que rápidamente se colocó en los favoritos de HTV, llegando a ser parte de Fórmula HTV.

