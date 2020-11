YOLIANGEL MATUTE ESTRENA “LUNA LLANERA”

Proveniente de Mérida “La Ciudad de los Caballeros”, llega Yoliangel Matute, una joven merideña que empieza a sonar con contundencia en las radios venezolanas con su primer tema promocional “Luna Llanera”. El tema empieza a posicionarse y a hacerse del gusto de todos los entendidos del género folclórico y ganando respeto y aceptación dentro del gremio criollo.

“Luna Llanera”, fue grabada en AudioLab Estudios (Mérida – Venezuela), cuenta con el acompañamiento musical del conjunto “Arpegios”. El maestro José Andrés Ochoa en el arpa, Saulo Parra en el cuatro, Gerson Guerrero en las maracas y Framquilver Rangel en el bajo. Letra y música del coplero Henry Contreras, reconocido por su obra “Señora Soledad”. La masterización y mezcla estuvo a cargo del maestro Manuel Barreto (Manny Records – Madrid, España).

La incursión en la música no es algo casual para Yoliangel Matute, quien desde muy pequeña se mostró interesada por los eventos culturales. A los 11 años se alzó con el triunfo de su primer festival escolar, se destacó en festivales liceístas que le permitieron alcanzar reconocimiento y la oportunidad de animar programas regionales de televisión.

En el año 2012 quedó seleccionada entre los 20 participantes del reconocido reality musical “Yo Si Canto” y en el año 2015 se alza con el 2do lugar de La Voz Universitaria de Los Andes.

– “¡Llevo la música llanera en la sangre! Mi padre es nativo de Cazorla, estado Guárico, crecí escuchando música venezolana, es el género con el que me identifico. Así como amamos a nuestro país, también debemos amar su música”, comenta la artista.

En la actualidad, Yoliangel asume el llamado a cuarentena en familia, en su natal Mérida, sin detener la promoción de su trabajo musical. La artista se encuentra enfocada en terminar su primera producción discográfica para presentarla en mayo de 2021. Sin embargo, se podrán escuchar algunos temas como “Coplas Parranderas”, “Mi vida sin ti no es vida” y “Luna Llanera”.

Para seguir cada paso de Yoliangel Matute puedes seguirlo en las redes sociales como @yoliangelmatute9

YOLIANGEL MATUTE ESTRENA “LUNA LLANERA” was last modified: by

En : Notas de Prensa