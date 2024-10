Yooko presenta ‘Pelao’, un homenaje al barrio, a su gente y a sus modismos

‘Pelao’ es un homenaje que realiza la agrupación tolimense de rock alternativo Yooko, a los modismos propios de Colombia y el continente

Pelado es un término cotidiano en Colombia. Sus significados son diversos y su uso frecuente en diferentes espacios, lo instalaron en el vocabulario popular no solo del país, sino también del continente. Con el tiempo, se transformó en pelao, convirtiéndose en una palabra mucho más cercana al barrio, a su gente y a sus costumbres.

«Pelao es: Los Chicos que están en el barrio divirtiéndose con juegos típicos como las canicas, el trompo, el yoyo, corriendo y gritando por las calles», explica Yooko.

Pelao, además, hace referencia a las personas que no tienen dinero; también, ha sido usado para definir a aquellas que no tienen cabello.

«Pelaos son las personas que no tienen pelo, que son pelones, que son Calvos», agrega la agrupación tolimense.

Bajo esta premisa, Yooko, presenta su lanzamiento más reciente, ‘Pelao’, un canto a las situaciones y significados que ha tenido esta palabra en Colombia y otros países de Latinoamérica. Influenciada por los sonidos de Los Bunkers y Paramore, la composición, recoge la identidad que ha proyectado la agrupación desde 2013 y conecta de manera directa con el público, a través de una lírica sencilla y un ritmo contagioso.

«Rítmicamente en ‘Pelao’ encontrarán tambores tipo mapalé en sus estrofas, que al mezclarse con atmósferas y sonidos llenos de misterio con guitarras, sintetizadores y ukeleles tipo ska, los llevarán a una descarga de energía rockera». Comenta la agrupación conformada en la actualidad por los hermanos Andrés y Juan Gálvez.

Tan diversa como la expresión a la que rinde homenaje, ‘Pelao’, recorre diversas atmósferas sonoras que hacen de ella, una canción ideal para escuchar en un parque, en la cuadra del barrio, en un colegio o en una fiesta.

‘Pelao’ es el segundo lanzamiento que Yooko da a conocer de ‘Somos’, placa discográfica que estará formada por 10 canciones que serán dadas a conocer paulatinamente. Acompañado por el hashtag #AsíLaFuerzaNoTermina, este sencillo promete convertirse en la banda sonora de la barriada.

Bajo la mentoría de Aida Hodson, gestora cultural colombiana con amplia trayectoria, Yooko, se prepara para asumir nuevos retos y conquistar nuevas audiencias en el continente.

Sobre Yooko

Su nombre, para la comunidad indígena Yaqui de México, significa Tigre; su identidad acoge los sonidos del rock alternativo como el punto de partida para incorporar charangos, ukeleles y mandolinas. Formada en 2013, Yooko, ha circulado por tarimas nacionales e internacionales y ha compartido escenario con Hombres G, Enanitos Verdes, Jorge González (Prisioneros), Vetusta Morla, Café Tacvba, Cómplices, Vilma Palma e Vampiros, entre otros.

Yooko presenta 'Pelao', un homenaje al barrio, a su gente y a sus modismos

