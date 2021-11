Yotuel y Beatriz Luengo ganan 2 Latin Grammy como «Mejor canción urbana» y «Canción del año» con “Patria y vida”

Los artistas Yotuel Romero y Beatriz Luengo ganaron dos Latin Grammy en el hotel MGM Grand de Las Vegas en la categoría Mejor Canción Urbana y Canción del Año por su canción «Patria y Vida» interpretado por Yotuel Romero, Gente De Zona, Descemer Bueno, El Funky y Maykel Osorbo. Ambos escribieron la canción junto a los intérpretes.

Ellos se unieron en la categoría con mega artistas como Maluma, J Balvin, Tainy, Bad Bunny, Carlos Vives, Ricky Martin y Paula Arenas. Además de su victoria, Yotuel se unió a sus compañeros para cantar el tema que se ha convertido en el himno de lucha de la juventud y el pueblo cubano, el cual cuenta con más de 9 millones de visitas en YouTube desde que salió en febrero. El sencillo pide cambios en Cuba y en su coro le dice al régimen: «Se acabó».

«Patria y Vida», se decía que era el «himno» de las protestas que estallaron en Cuba este año el 11 de julio, y fue la canción ganadora de dos Latin Grammys este año.

