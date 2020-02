Yulimar Rojas gana en Francia con 15,03 metros

La venezolana Yulimar Rojas, doble campeona mundial de triple salto tanto al aire libre como en pista cubierta, comenzó su temporada con un triunfo en la reunión en Metz con 15,03 metros, la mejor marca de su carrera bajo techo que además es récord sudamericano.

La atleta afincada en Guadalajara (España) y pupila de Iván Pedroso comenzó con un nulo, luego se fue hasta 14,94 y 14,91, pero tras otros dos saltos nulos consiguió ese 15,03 que le sitúa a la cabeza de la lista mundial del curso y que es un inicio más que esperanzador para una campaña que tendrá como colofón los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Patricia Sarrapio acabó sexta con 15,35, mejor marca española de la campaña, en tanto que Ana Peleteiro finalmente no compitió, en tanto que Aauri Lorena Bokesa también se convirtió en la mejor del 400 con los 53.43 que le concedió la cuarta plaza en la prueba y Jesús Ramos fue octavo en 3.000 con 8:03.86.

En : Deportes