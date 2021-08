Yulimar Rojas obtiene medalla de Oro en salto triple rompiendo el record mundial, VIDEO

La Venezolana Yulimar Rojas, logró la medalla de Oro en salto triple en los juegos olímpicos de Tokyo 2020. En su primer salto rompió el record olímpico con 15.41m, luego fue calentando hasta llegar a su última oportunidad en la que logró 15.67 metros, en el salto triple, una disciplina muy difícil, con ello la venezolana ha roto un record mundial que estuvo vigente por 26 años.

15.67 metros. Nunca nadie ha saltado tanto como Yulimar Rojas. La venezolana ha batido el récord del mundo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para llevarse el oro. Un marca que llevaba vigente desde 1995, hace 26 años, antes de que Rojas naciera.

Yulimar Rojas, de 25 años, llegaba a Japón como Mejor Atleta del Año 2020 según World Athletics, con el récord del mundo en pista cubierta, es la vigente campeona del mundo y líder indiscutible de un año, el 2021, en el que llegó a marcar la segunda mejor marca de la historia en el salto triple (15.43 metros).

Con su medalla de oro, muy bien ganada, se convierte en la poseedora de un record que va a ser muy difícil romper por cualquiera menos por ella, que sabemos que tiene más capacidad de romper sus propios records, tal vez van a tener que hacer la caja de arena mas larga para que Yulimar siga rompiendo records. FELICITACIONES!

