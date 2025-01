Yuniel Jimenez Presenta su Nuevo Álbum «La Verdad De La Vida»

Santo Domingo, Rep. Dom. – Yuniel Jimenez, conocido como «El Guajiro», lanza su nuevo álbum titulado «La Verdad De La Vida». Este álbum de son cubano nos invita a reflexionar con letras profundas y alabanzas a Dios, mientras disfrutamos del auténtico sonido del Tres Cubano.

El álbum cuenta con diez conmovedoras canciones, todas composiciones y arreglos musicales de Yuniel Jimenez: «La Llamada», «Oración por Cuba», «La Verdad de la Vida», «El Enemigo», «Gracias», «No Solo de Pan Vive el Hombre», «¿De Qué te Vale?», «El Amor de Dios», «Sáname» y «Deja Que nos Digan Locos».

Yuniel Jimenez, originario de Santa Clara, Cuba, llegó a Nueva York con su Tres Cubano y un pedacito de su tierra natal. Desde 2012, ha compartido sus experiencias a través de su música. Su primer sencillo «Un Guajiro en Nueva York» se convirtió en el título de su primer disco. En 2015, su segundo disco «Hay Gente Pa’ To'» cautivó a un público diverso. En 2017, canciones como «La Malicia» y «Hay Gente Pa’ To'» conquistaron la ciudad de Medellín, Colombia, permaneciendo más de seis semanas en el puesto número 1 en la estación de radio Latinastereo.

Actualmente, las canciones de su segundo álbum son muy populares en las redes sociales, especialmente entre los bailarines de salsa en todo el mundo. Temas como «Hay Gente pa’ To'» y «Juliana» se han convertido en favoritos.

Yuniel ha colaborado con artistas como Ricardo Arjona, René de Calle 13, y Albita Rodríguez. Además, ha participado en la película «Vivo» y en el musical «In the Heights», grabando el Tres Cubano. En noviembre de 2024, Yuniel lanzó su tercer disco «La Verdad de la Vida». Este nuevo álbum, con letras genuinas y el inconfundible sonido del Tres Cubano, atrapará a todos los que lo escuchen y, sin duda, los hará bailar.

Disfruta de este nuevo álbum “La Verdad De La Vida” en todas las plataformas digitales.

Website de Yuniel Jimenez

yunieljimenez.com

Tumbao Media Productions

Yuniel Jimenez Presenta su Nuevo Álbum «La Verdad De La Vida» was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí