Zafat prende la rumba con “Vete”

Por todo lo alto, así decide cerrar este 2021 el cantante venezolano Zafat con el lanzamiento de “Vete”, un tema que pondrá a bailar a todo el que lo escuche y que llega acompañado de su respectivo videoclip.

“Vete’ es una canción que habla sobre una historia amorosa que no funcionó y que no tiene reverso. Sé que esta historia contada con un toque rumbero le gustará a todo el público que me sigue”, comentó el artista.

Cabe destacar que dicho tema es un adelanto del próximo que se llama “Esencia” y que contendrá una diversidad musical, en el que el artista plasma su estilo romántico con la versatilidad vocal que lo caracteriza.

Importante destacar que Zafat se ha apoderado de las redes sociales. Hasta el momento cuenta con 25 mil seguidores en Instagram y el número va en ascenso.

Zafat, de la mano de Richard Castillo, ha sido ganador de importantes premiaciones colombianas como Nace una Estrella, Suba el Volumen, Compilado de Pueblos Hermanos, Compilado de Canciones de Cantautores Venezolanos y Colombianos, entre muchos más.

Para obtener más información sobre este talentoso artista puedes seguirlo a través de todas las redes sociales como @zafatmusic

En: Gente