Zamir Stefff le canta al verdadero amor en «A veces tú»

El pasado 03 de diciembre, el cantautor venezolano estrenó a través de las redes sociales «A veces tú», un sencillo de su autoría, que mezcla los géneros del reggaetón con el pop y que se puede disfrutar en las principales plataformas musicales como Spotify, Google Play y Amazon Music. Este tema cuenta la historia de esas discusiones de pareja que se pueden solucionar simplemente con amor.

Este sencillo promocional va acompañado por un material visual realizado junto a la empresa Moyogi Audiovisual (@moyogi.av) y a menos de un mes de su estreno, el videoclip ya cuenta con más de 120.000 reproducciones.

Para conocer más sobre su carrera musical y el contenido de entretenimiento que comparte con sus seguidores, lo pueden seguir en las redes sociales como @zamirstefff en Instagram y TikTok y buscarlo en Youtube como «Zamir Stefff», para suscribirse a su canal oficial.

M&J Comunicaciones

Zamir Stefff le canta al verdadero amor en «A veces tú» was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa