Zandú le canta al amor con “Mi Vecina”

El intérprete de Que Cosa Tan Loca compone este sencillo para los Zandupers quienes lo podrán visualizar en el canal de YouTube del artista y en las plataformas digitales como ITunes y Spotify, entre otros

Caracas, octubre 2020 – “Mi Vecina” es el nombre de su nuevo single, que va de la mano con el género Tropical Urbano, con su misma esencia y su característica expresión “con actitud señorita”, Zandú le canta al amor en tiempos de cuarentena, de esos amores que se pueden extrañar o anhelar e incluso aquellos que se han podido conocer durante el confinamiento, simplemente reencontrase con esas personas que tenías olvidadas . Es una reflexión que te invita a apreciar esos momentos sencillos y personas ya que puede llegar a ser algo importante y trascendental.

Grandes artistas y productores de la industria musical se unieron junto a Zandú en la realización de “Mi Vecina”, desde Miami la producción estuvo a cargo de Juan Camilo, reconocido acordeonero de Nacho y productor independiente quien ha compartido escenario con Carlos Vives, desde Argentina el venezolano Marlon Quintero y Will Espinoza, en la mezcla y master Elias Krivoy.

Además este lanzamiento viene acompañado de un creativo videoclip grabado en las ciudad de Caracas, en la casa de Zandú en medio de la cuarentena por la pandemia que se vive actualmente. La dirección del audiovisual de “Mi Vecina” estuvo a cargo de Villamizar Film Media junto a Oscar Film Producer y todo el equipo de Pro Audio 212 y la producción de Kelly Montiel. Este material cuenta con la participación de Fernanda Zabian, Miss Apure 2016 como protagonista junto a Zandú. El cual relata la historia de dos personas que al principio coinciden pero sin la oportunidad de conversar, quienes tienen vidas totalmente opuestas, dejando entrever el inicio de una trilogía con dos canciones más para completar todo el conjunto junto a su equipo Hurricane Music.

El tema se podrá visualizar en el canal de YouTube del artista y en las plataformas digitales como ITunes y Spotify, entre otros.

