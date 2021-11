Zona 7 se une al dominicano Premium La J en el remix de “Suéltala”

La reconocida agrupación venezolana, Zona 7, se unió al cantante dominicano Premium La J en el remix del promocional “Suéltala”, tema producido por Padrino “El Negociante” (@elnegociante__), venezolano radicado actualmente en República Dominicana.

La versión original de “Suéltala” es una mezcla del dembow electro latino con el merengue y fue escrita y producida por Reymond Montes, Gregorio Stasenko y Jaime Jungheit “Teriyaki”.

La agrupación recibió recientemente una mención especial como “Grupo urbano de más trayectoria” en la que será la próxima entrega del Galardón Mara Internacional el próximo 15 de diciembre en una ceremonia llamada “Noche de las redes sociales”.

Jaime Jungheit “Teriyaki”, Gregorio Stasenko “Greko”, Daniel Alejandro Herrera “Dalion” y Carlos Antonio Chacón “Baloo MC”, bajo el manejo de Frank Bacano (@frankbacano), continúan con su gira promocional visitando los medios de comunicación y conversando con locutores de programas de radio y medios digitales.

Conoce todo lo nuevo que Zona 7 y Premium La J tienen preparado para lo que queda de año, visitando sus redes sociales @zona7music @jaimezona7 @grekozona7 @dalionzona7 @baloomc @premiumlaj.

Conoce más de Premium La J

Jean Paul Michel García, mejor conocido como “Premium la J”, nació en Santo Domingo, República Dominicana. Es un artista, compositor y arreglista independiente que desde temprana edad sintió inclinación por la música, mostrando habilidades con el freestyle (improvisación) y por la composición. Aunque su carrera profesional la desarrolló en el fútbol, se retiró en el 2019 para dedicarse al canto y la composición logrando más de 600 mil reproducciones y más de 80 mil oyentes en Spotify.

Premium la J se ha destacado entre el público internacional, gracias a su tipo de música y sus letras que resaltan el empoderamiento y el respeto hacia las mujeres, lo que le ha permitido una gran acogida en la comunidad latina de Estados Unidos y países como México, Chile, Perú, Colombia y toda Latinoamérica, incluso en España y otros países del Continente Europeo de habla hispana.

Escucha a Zona 7

