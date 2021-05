ZP llega a Venezuela con su segundo sencillo “Malas Lenguas”

Después de muchos años en una fructífera carrera como futbolista llega Alberto Zape, cantautor colombiano, mejor conocido como «ZP», quien estrena su segundo sencillo promocional “Malas lenguas”. Una canción que, acompañada de su videoclip, habla de los miles de migrantes que llegan a otros lugares a superar sus miedos y salir adelante en un mundo de muchos cambios.

Alberto destacó a temprana edad en el fútbol profesional, perteneciendo a equipos como Atlético Nacional de Medellín, Unión Magdalena en Santa Marta, Cúcuta Deportivo, Atlético Tucumán en Argentina y Dallas Burn en Estados Unidos. Tras retirarse por lesiones, viaja a España e incursiona en el mundo de la música como empresario, organizando eventos de artistas importantes del género de la salsa.

En los últimos años, junto a su amigo y compositor Brayan Angola, decide ponerse a escribir sus propias canciones y cumplir otro de sus grandes sueños, ser artista. De ese junte del que resultó el lanzamiento de su primer sencillo «Me Equivoqué», una salsa romántica que logró tener gran aceptación y apoyo en los medios de comunicación y plataformas digitales.

En la actualidad, ZP se encuentra enfocado en su música, seguir componiendo, grabando sus próximos temas promocionales para consolidarse y hacerse un puesto dentro del mercado musical internacional.

