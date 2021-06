Zulia, Venezuela: Comerciantes revelan que “ya no hay escasez de productos, ahora la escasez es de clientes».

El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo , Francois Galletti, señaló que la actividad comercial desde el año 2019 ya registraba fuertes afectaciones por los constantes apagones y con la COVID-19 se agudizó la problemática.

Añadió que la actividad petrolera está prácticamente paralizada y la ganadería está sumamente golpeada por la escasez de combustible y la inseguridad en las zonas fronterizas.

Precisó que en los próximos días la Cámara junto a la alcaldía publicará un estudio que arroja que casi el 60% de los comercios están cerrados. Aunque estima que la cifra pueda que sea mayor en los últimos años.

Advirtió que la baja de consumos es significativa “ya no hay escasez de productos, pero si hay escasez de clientes», dijo en entrevista concedida a Unión Radio.

Aseveró que el problema no es tanto la producción, sino la falta de consumo por el poder adquisitivo, comentó que la rentabilidad de los negocios formales puede estar en riesgos, por lo que urgió establecer medias que permitan mantenerse.

Reiteró que todos los meses se ha mantenido un aumento en la canasta alimentaria que está alrededor del 18% en la entidad.

