Zulia y Táchira azotados por los bajones y apagones . Los zulianos y tachirenses no salen de las oscuridad provocada las fallas en el servicio eléctrico. Bajones y apagones, quema de los electrodomésticos, calor, oscuridad noche a noche es lo que viven los habitantes de estos importantes estados del occidente venezolano.

Las interrupciones del servicio eléctrico fue el principal tema de conversación de los marabinos y sureños en las distintas redes sociales en la madrugada. La mayoría expresó su malestar ante la persistencia de la crisis energética que parece no tener fin en el principal estado del occidente venezolano.

Las fallas también se reportaron en municipios como Machiques, la Cañada de Urdaneta, Jesús Enrique Lossada, además de otros de la COL: Lagunillas, Cabimas, Miranda y Santa Rita. En el Sur del Lago y otros estados como Táchira y Trujillo también se sumaron a los cortes y bajones de la luz.

“Después de ahorrar con sacrificio $130 para reparar mi aire acondicionado ahora se dañó nuevamente a consecuencia de las fluctuaciones de voltaje. Estoy al Borde de la paranoia”, se quejó molesto el usuario @jhonny19551229, de nombre Jhonny Villalobos.

“El Zulia y el Táchira viven en tinieblas todos los días por los apagones. En la madrugada fue todo un récord, más de 10 bajones en menos de 30 minutos y después cortaron la luz, aún no llega”, señaló el usuario @benti3.

En el municipio San Francisco algunos calificaron la situación de “terror”. “¿Hasta cuándo con estos bajones señores de Corpoelec?, por favor ya basta de tanta insensibilidad hacia el pueblo, no dejan dormir a uno tranquilo en las noches y más aún a los niños que tienen que levantarse temprano para ir al colegio”, indicó Betty Díaz, residente de El Manzanillo.

Igualmente, las quejas llegaron desde la Cañada de Urdaneta. “Creo que la turbina que pusieron en Termozulia fue puro chiste, vamos de mal en peor”, opinó @julioandradeg.

En Táchira los habitantes siguen esperando respuesta de las autoridades. “Aquí en Sabaneta, municipio Cárdenas, duramos 20 horas sin luz, desde ayer martes a las 9:00 a.m. Anoche la pusieron por 40 minutos y la quitaron, llegó hoy 19 a las 5:30 de la mañana. Eso es todos los días”, fue el mensaje de @esthemayraf.

