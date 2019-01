Solicitudes de Asilo Político de Venezolanos en EEUU y otros países quedarían sin efecto con un cambio de gobierno

MIAMI.- De acuerdo a fuentes consultadas, al haber cambio de gobierno en Venezuela, por uno de transición y/o uno de acuerdo a una nueva elección, las solicitudes de asilo político de venezolanos tanto en Estados Unidos de America cómo en el resto de países que han recibido dichas solicitudes quedarían sin efecto, ya que al haber un nuevo gobierno cesaría cualquier tipo de persecución y los motivos por los que se alude a este recurso ya no tendrían base, más aún cuando se sabe que más del 90% de las solicitudes se presentaron sin fundamento, por lo cuál los solicitantes de asilo tendrían que volver a su país de origen o arriegarse a quedar indocumentados en los países donde se encuentran.

Las fuentes consultadas, confirman que esto sucederia al poco tiempo del cambio de gobierno, pues no habría motivo alguno para mantener solicitudes por un “miedo a volve a su país” si la persecución por razones políticas deja de existir de un día a otro.

Anteriormente hemos hablado de las solicitudes de asilo falsas que realizan los Venezolanos en Estados Unidos, y en parelelo en otros países cómo España, colapsando las agencias respectivas.

Redacción NotiActual

