5 licenciaturas online que puedes cursar en Estados Unidos

Actualmente, los índices de desempleo entre la comunidad hispana de Estados Unidos es de 6.9%, según el Departamento de Trabajo del país. El mercado laboral es tan competitivo que estar bien preparados académicamente se ha vuelto muy importante para destacar y acceder a mejores puestos de trabajo.

Afortunadamente, las universidades online hacen más sencillo poder estudiar una carrera.

¿Por qué estudiar en una universidad online es más accesible?

En primer lugar, las carreras universitarias online suelen tener costos más accesibles que las presenciales. Además, ofrecen una mayor flexibilidad de horario para tomar clases, lo que permite a los estudiantes trabajar y estudiar al mismo tiempo. También pueden ser accesibles para personas que viven en áreas remotas o que tienen limitaciones físicas que les impiden asistir a una universidad tradicional. They are a really great alternative!

¿Cuáles son las licenciaturas que imparten las universidades online?

Estas son algunas de las licenciaturas que puedes estudiar en una universidad para hispanos en Estados Unidos:

Administración de negocios

En esta licenciatura los alumnos aprenden sobre finanzas, contabilidad, operaciones y recursos humanos, entre otros temas, para poder administrar eficazmente un negocio. Además, se les enseña cómo analizar y entender el entorno económico y competitivo para poder tomar decisiones estratégicas y lograr el éxito en el mercado. Ingeniería en sistemas computacionales

Esta licenciatura estudia el desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas informáticos y de tecnologías de la información. Se les enseña a los alumnos sobre programación, bases de datos, redes de computadoras, inteligencia artificial, seguridad informática y sistemas operativos, entre otros temas.También aprenden cómo diseñar y analizar sistemas para resolver problemas de negocios y de organizaciones y cómo utilizar tecnologías para mejorar la eficiencia y la productividad. Ingeniería Industrial y Administración

Es una licenciatura interdisciplinaria que combina los conocimientos de ambas disciplinas. Los estudiantes aprenden sobre la producción y la operación de sistemas industriales, así como también sobre la planificación, organización y dirección de empresas.

Entre los temas que se estudian están la logística, la planificación de la producción, la gestión de inventarios, la mejora de procesos, la automatización y el control de calidad, el diseño de sistemas y la planificación estratégica. Además, se enseña cómo emplear herramientas de la administración como la contabilidad, el marketing y los recursos humanos para mejorar la eficiencia y competitividad de una empresa.

Pedagogía

Se enseña sobre la teoría y la práctica de la educación, enfocándose principalmente en la enseñanza y el aprendizaje en entornos formales como escuelas y universidades.Los alumnos aprenden sobre la planificación de programas educativos, la evaluación y el diagnóstico del aprendizaje, el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes, así como de la organización y administración de instituciones educativas, la política educativa, entre otros temas.

El objetivo es formar profesionales capacitados para diseñar, implementar y evaluar programas educativos y para desempeñarse como docentes, orientadores educativos, formadores de formadores, investigadores en educación, entre otros.

Criminología y Criminalística

En esta licenciatura los alumnos aprenden sobre el comportamiento delincuencial y los fenómenos delictivos, así como también las técnicas y métodos utilizados para investigar y resolver crímenes.

Algunos de los temas que se estudian en la carrera son: psicología criminal, sociología del delito, derecho penal, investigación criminal, técnicas de investigación, técnicas de interrogatorio, peritaje, entre otros. Los egresados de la licenciatura de criminología y criminalística pueden trabajar en la investigación y resolución de crímenes en instituciones como la policía, el FBI, la Interpol, entre otras.

Are you ready to start University? Si ya sabes qué licenciatura quieres estudiar, elige una universidad online con mucha experiencia que tenga una alta calidad académica y programas de estudio accesibles con profesores altamente calificados. De esta forma garantizarás tu educación y podrás alcanzar tus objetivos profesionales y personales.