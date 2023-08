5 Restaurantes de Comida Tradicional en la Ciudad de Eindhoven

Si estás buscando un lugar para disfrutar de la comida tradicional holandesa en la ciudad de Eindhoven, te presentamos cinco restaurantes que te harán sentir como en casa. La gastronomía de los Países Bajos se caracteriza por su sencillez, variedad y sabor, con platos típicos como el stamppot, el hutspot, el erwtensoep o el haring. Estos son algunos de los locales donde podrás degustarlos:

De Vooruitgang:

Este restaurante se encuentra en el centro histórico de Eindhoven, junto a la catedral de San Catalina. Su carta ofrece una selección de platos tradicionales con un toque moderno y creativo, como el stamppot de col rizada con salchicha ahumada, el pastel de carne con salsa de cerveza o el pescado del día con verduras de temporada. El ambiente es acogedor y elegante, ideal para una cena romántica o una reunión de negocios.

Het Ketelhuis:

Ubicado en una antigua fábrica de Philips, este restaurante combina el encanto industrial con la calidez de la madera y el fuego. Su especialidad son las carnes a la brasa, preparadas al estilo holandés con hierbas y especias. También ofrecen platos vegetarianos y veganos, así como opciones sin gluten y sin lactosa. El lugar cuenta con una amplia terraza, un jardín y un cine, donde se proyectan películas clásicas y documentales.

De Karseboom:

Este es uno de los restaurantes más antiguos y emblemáticos de Eindhoven, fundado en 1896. Su cocina se basa en las recetas tradicionales de la abuela, elaboradas con productos locales y de temporada. Entre sus platos más populares se encuentran el hutspot con carne estofada, el erwtensoep con pan de centeno y tocino, o el haring con cebolla y pepinillos. El local tiene un ambiente familiar y acogedor, decorado con objetos antiguos y fotografías históricas.

De Luytervelde:

Este restaurante es un referente de la gastronomía holandesa en Eindhoven, galardonado con una estrella Michelin. Su chef, Peter Koehn, propone una cocina de autor basada en los sabores auténticos y los productos de calidad. Algunos de sus platos más destacados son el pato asado con salsa de naranja y jengibre, el bacalao con almejas y espárragos verdes, o el soufflé de queso con frutos rojos. El servicio es impecable y el ambiente es sofisticado y tranquilo.

De Bengel:

Este restaurante es un clásico entre los habitantes de Eindhoven, que acuden a él para disfrutar de una comida casera y económica. Su menú ofrece una variedad de platos holandeses e internacionales, como el schnitzel con patatas fritas, la ensalada griega con queso feta, o el curry indio con arroz. El local tiene un estilo rústico y alegre, con mesas de madera y paredes llenas de carteles y recuerdos.

Estos son solo algunos de los restaurantes que te ofrecen la oportunidad de saborear la comida tradicional holandesa en Eindhoven. Te invitamos a que los visites y nos cuentes tu experiencia. ¡Buen provecho!

