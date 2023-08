3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Eindhoven

¿Te gustaría preparar platos saludables y tradicionales de Eindhoven? En este artículo te presentamos 3 recetas típicas de esta ciudad holandesa que puedes hacer en casa con ingredientes sencillos y naturales. Estas recetas son ideales para disfrutar de la gastronomía local sin renunciar a una alimentación equilibrada y nutritiva.

1. Hutspot:

Este es un plato muy popular en el invierno, ya que es reconfortante y calórico. Consiste en un puré de patatas, zanahorias y cebollas, al que se le añade carne de cerdo o ternera cocida. Es muy fácil de hacer y solo necesitas una olla grande y una batidora. Primero, pela y corta las patatas, las zanahorias y las cebollas en trozos pequeños. Luego, ponlas a cocer en una olla con agua y sal durante unos 20 minutos o hasta que estén tiernas. Mientras tanto, cuece la carne en otra olla con agua, sal, laurel y pimienta. Cuando esté cocida, deshéchala y reserva el caldo. Cuando las verduras estén listas, escúrrelas y tritúralas con la batidora hasta obtener un puré homogéneo. Añade un poco de mantequilla, leche y nuez moscada al gusto. Sirve el puré en un plato hondo y coloca encima un trozo de carne. Puedes añadir un poco de caldo si te gusta más jugoso.

2. Stamppot:

Este es otro plato típico de Eindhoven que se hace con patatas y verduras cocidas y machacadas. Hay muchas variantes de este plato, dependiendo de las verduras que se usen. Algunas de las más comunes son el stamppot de col rizada, el de repollo o el de espinacas. Para hacerlo, sigue los mismos pasos que para el hutspot, pero sustituye las zanahorias y las cebollas por la verdura que prefieras. También puedes añadir queso rallado, bacon frito o salchichas ahumadas para darle más sabor. El stamppot se sirve caliente con un poco de salsa de mostaza o vinagre.

3. Poffertjes:

Estos son unos pequeños panqueques dulces que se suelen comer como postre o merienda. Se hacen con una masa líquida de harina, leche, huevos, levadura y azúcar, que se vierte en una plancha especial con huecos redondos. Se cocinan por ambos lados hasta que estén dorados y esponjosos. Se sirven calientes con mantequilla derretida y azúcar glas por encima. También puedes acompañarlos con fruta fresca, chocolate, nata montada o helado.

