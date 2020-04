ALERTA! Un nuevo estudio revela cuanto tiempo puede mantenerse el coronavirus en un tapabocas

Un estudio revela cuanto tiempo puede mantenerse el coronavirus en un tapabocas. Tocarse la mascarilla puede provocar la contaminación de las manos y el virus puede después pasar a los ojos, aseguran los científicos.

Además, los autores del estudio afirman que el virus puede ser aniquilado gracias al uso de los métodos normales de desinfección, incluidos los blanqueadores. Lavar las manos con jabón frecuentemente es otro método eficaz para luchar contra el virus.

El coronavirus puede mantenerse hasta una semana en las mascarillas, afirma un grupo de científicos de la Universidad de Hong Kong de acuerdo con el artículo publicado en la revista The Lancet.

Hasta ahora no se había realizado un estudio específico sobre la permanencia del coronavirus covid-19 en las diferentes superficies, los datos que se tenían eran del SARS-1.

Los investigadores estudiaron el tiempo que el virus puede sobrevivir en varias superficies con temperatura ambiente y llegaron a la conclusión de que el virus puede mantenerse menos de tres horas en el papel de imprenta y de seda, mientras que en madera o paño desaparece al segundo día.

Mientras tanto, en superficies lisas tipo vidrio o billetes de banco el virus dejó de existir en el cuarto día mientras que en el acero inoxidable o plástico estuvo presente entre cuatro o siete días.

Se comprueba el tiempo que puede estar el coronavirus en un tapabocas.

En lo que se refiere a las mascarillas, los científicos advierten que el virus todavía se podía encontrar en su exterior incluso durante siete días. «Exactamente por eso es muy importante si usted lleva mascarilla no tocar su exterior», dice Malik Peiris, uno de los autores del estudio y virólogo clínico y de salud pública.

El estudio también se refiere a la acción virucida de diferentes desinfectantes jabonosos contra el covid-19, determinando que al lavarse las manos con jabón común el virus aun permanecía 5 minutos en las manos aun con el correcto procedimiento descrito por la OMS, por lo que lo mejor es mentalizarse en no tocarse la cara en lo posible cuando se sabe que se ha estado expuesto a ambientes donde podría recuperarse en las superficies corporales el virus covid-19, y luego de lavarse las manos CORRECTAMENTE esperar mucho más allá de 10 minutos para llevarse las manos a la cara.

