Bachata Urbana presenta «El Te Miente»

Miami FL, .- (@MinayaPR) Desde la misma cuna del Tango y el Mate, Argentina, la agrupación Bachata Urbana presenta su sencillo musical «El Te Miente» en el género certificado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco.

«El te miente” fue escrito por el tecladista y director musical Damián Tejeda y con la producción musical y masterización de Sebastián Fahey, actual director musical y pianista del dúo Pimpinela.

«Estamos muy contentos de presentar este nuevo tema que en pocos días ha recibido muy buenos comentarios» expresó Lucas González, cantante y líder de la agrupación radicada en Buenos Aires, Argentina.

El tema, disponible en todas las plataformas digitales, también cuenta con un vídeo musical grabado con la agrupación desde Quilmes.

Biografía

Bachata Urbana nació el 15 de Marzo de 2013, en la localidad de Quilmes, Provincia Buenos Aires, Argentina. Sus fundadores lo componen Lucas González (cantante y líder) y Facundo Leguizamón(bongó), luego se sumó al equipo Lito Bravo (güirero).

Más tarde se incluyó a Damián Tejeda como tecladista y corista, Martin Rago en la bateria, Alan Pucci como primera guitarra, Nazareno Moletto en la 2da guitarra) y Claudio Juárez (bajo).

En su historia, esta Banda ha servido para acompañar y ser la banda de varios artista extranjeros, entre ellos Domenic Marte, Karlos Rose, Mr. Don, Joel Santos, Ephrem J, Mario Baro, Kewin Cosmos y fueron la banda oficial sudamericana de Daniel Santacruz, cantautor y ganador del Latin GRAMMY®, con el cual viajaron por toda la Argentina y tuvieron la oportunidad de viajar a Uruguay, Colombia, Chile y Brasil.

También en el 2014, tocaron en el legendario Luna Park, elegidos por la Productora VTM, para acompañar a Santacruz. Así como también en varios congresos realizados por esta productora, con bailarines internacionales y nacionales bailaron en el escenario con la banda en vivo, como Daniel y Desiree, Ronald y Alba, Ataca y La Alemana, Alfredo y Andrea entre otros.

En el año 2016, sacaron su primer álbum “Inefable”, en el cual, se grabaron los cover “No veo la Hora” y “Momentos”, temas favoritos del público argentino.