Bank of America advierte que en EEUU, «se perderán los empleos y la riqueza será destruida».

En un informe enviado a sus inversores, Bank of America, reveló lo que podría suceder con la economía de los Estados Unidos cómo impacto por la pandemia del Coronavirus covid-19.

La entidad financiera advierte que «se perderán los empleos y la riqueza será destruida» fue una frase devastadora presente en el informe.

En la nota, enviada a sus inversores, suscrita por la economista Michelle Meyer, la entidad reiteró que se trata de una «caída profunda» en las actividades económicas y, de este modo, EE.UU. se «une al resto del mundo» en la crisis desatada por el brote del coronavirus.

La corporación prevé que la economía estadounidense «colapse» en el segundo trimestre de 2020 y disminuya un 12 %. Asimismo, cree que el Producto Interno Bruto (PIB) se contraerá un 0,8 % este año.

EL MERCADO LABORAL

Por otra parte, Bank of America considera que el mercado laboral será uno de los sectores más afectados y las cifras de desempleo podrían duplicarse. Se calcula que la «magnitud del ‘shock’ económico» provocará la pérdida de aproximadamente un millón de empleos cada mes desde el segundo trimestre, alcanzando un total de 3,5 millones.

Sin embargo, la firma también vaticina que la recesión no durará mucho. «Aunque la disminución es severa, creemos que será bastante corta«, agregó Meyer. Al parecer, el peor mes será abril y desde entonces, se registrará un crecimiento «muy lento», alcanzando condiciones más favorables en julio.

En : Economía