Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU. (NHI por sus siglas en inglés), explicó que si se toman en cuenta las tasas de los nuevos casos de covid-19 que siguen en aumento, se aprecia que Estados Unidos se encuentra en una «curva exponencial», esto lo díjo en una entrevista en un medio estadounidense.

Collins plantea un escenario de lo que podría suceder en EE.UU. en los próximos meses si no se adopta «la versión más extrema» de distanciamiento. «Si nada sale bien y si no logramos aplanar la curva y si los sistemas de salud están desbordados, podríamos ver la muerte de hasta un millón y medio de personas en el país «, indicó.

De acuerdo a su experiencia y con la responsabilidad que tiene en su país en contener la pandemia de coronavirus, explica que dicha curva sitúa al país norteamericano «a unos ocho días de Italia».

Esto implica que la EEUU cuenta con «un período de tiempo muy corto antes de que esto se convierta en una crisis nacional» con hospitales colapsados.

Si los esfuerzos de EEUU se ven sobrepasados se volverán incapaces de manejar a todas las personas enfermas con covid-19, especialmente las personas en mayor riesgo y «quienes puede necesitar no solo una cama de hospital sino incluso un ventilador «.

Director de Salud de EEUU: Sin distanciamiento social podríamos tener hasta 1 millón de muertos por el Coronavirus was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos