Lo que ya habíamos indicado desde nuestra redacción ha sido confirmado por el director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, la vacuna de Pfizer es probable que no funcione con la nueva cepa y no son buenas noticias al menos para quienes estén en zonas donde halla exposición a la nueva cepa del coronavirus COVID-19 originada en el Sur de Londres.

La confirmación de BioNTech.

«No sabemos en este momento si nuestra vacuna también es capaz de proporcionar protección contra esta nueva variante», dijo Ugur Sahin

Suficientes similitudes para preocuparse.

Según BioNTech la nueva cepa se diferencia en un 1% de la cepa que está activa en todo el mundo y para la que ellos han preparado la vacuna junto con Pfizer, aun con este porcentaje anunciaron que se requieren estudios adicionales para confirmar al 100% que su vacuna funcionaría con esta cepa que es 70 por ciento más contagiosa, ya que ha llevado la R0 de 1.1 a 1.5.

Una nueva vacuna es necesaria.

Si se confirma que la actual version de la vacuna no funcionará deberán volver al laboratorio a rediseñar su producto, esto, de acuerdo al CEO de BioNTech tardaría al menos seis semanas en producir una variante adecuada a la nueva cepa.

Redacción NotiActual.

BioNTech confirma que su vacuna no está 100% lista para la cepa mutada del Reino Unido was last modified: by

Temas relacionados:

En : Salud y Vida Sana