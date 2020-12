No está comprobado que Vacunas aprobadas funcionen con la mutación del COVID-19 del Reino Unido

No está comprobado que las Vacunas aprobadas funcionen con la mutación del COVID-19 del Reino Unido.

La más reciente cepa detectada al Sur y al Este de Londres, se está esparciendo cómo pólvora totalmente fuera de control, cómo lo han confirmado desde el ministro de salud hasta el primer ministro de este país, lo que no está comprobado aun científicamente es que las vacunas que ya están siendo distribuidas cómo la de Pfizer, Moderna y posiblemente la Sputnik V de Rusia aunque los creadores de esta, si podrá detener el virus.

La nueva cepa y su origen.

La nueva variante del coronavirus, denominada VUI-202012/01, donde VUI corresponde a ‘variante bajo investigación’, se detectó por primera vez a finales de septiembre, y se caracteriza por un conjunto de 17 cambios o mutaciones, afirmó The Daily Telegraph.

Localización y alcance desde sus inicios de la mutación del COVID-19 del Reino Unido

Hasta el 13 de diciembre, se confirmaron un total de 1.108 casos con esta nueva variante, predominantemente en el sur y este del Reino Unido, aunque también se registran contagios en la capital, Londres. No hay evidencia de que se haya importado del extranjero, por lo que es probable que haya evolucionado dentro del país.

Científicos trabajando contra reloj para verificar su las vacunas funciona.

En estos momentos los científicos están cultivando la nueva cepa VUI-202012/01 en laboratorio para determinar cómo responde a los diversos fármacos que están disponibles.

Esto incluye analizar si produce la misma respuesta de anticuerpos de personas ya curadas y cómo reacciona a las vacunas disponibles actualmente.

Este proceso podría tomar hasta dos semanas lo que significa que afirmar que la nueva cepa sucumbirá a dichas vacunas es falso porque no está comprobado ni siquiera en el laboratorio.

Asimismo, los funcionarios de salud están llevando a cabo una secuenciación aleatoria de muestras de casos positivos en todo el país con el fin de estudiar su propagación y elaborar mapas regionales de su prevalencia.

Más peligrosa.

«La nueva cepa del covid-19 es preocupante y un motivo real de preocupación y precaución adicional. Se están realizando investigaciones para comprender más, pero actuar con urgencia ahora es fundamental», declaró el asesor médico jefe del Gobierno.

Irresponsabilidad de la OMS y otros entes.

En el momento que escribimos este artículo ya han pasado al menos 48 horas en que la OMS y otros entes, además de «médicos» independientes han afirmado indebidamente que las vacunas aprobadas hasta ahora podrán paliar la nueva cepa cuando aun no se cumplen los procedimientos de pruebas en el laboratorio para confirmar dicha aseveración.

