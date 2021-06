Los campos laborales en Venezuela son bastantes limitados en cuanto a sueldo se refiere, por ende es importante tener información acerca de las carreras que sean más convenientes para el futuro de la juventud, aquí te dejaremos una lista de las carreras mejores pagadas en el país.

Carreras mejores pagadas en Venezuela

1. Comerciantes informales

2. Freelance (Trabajadores independientes – Medios electrónicos)

3. Médicos (Sector privado)

4. CEOs (directores ejecutivos)

5. Altos cargos de administración pública

6. Abogados (Asesores jurídicos)

7. Ingeniero en computación

8. Gerentes financieros

9. Publicista

10. Licenciado en idiomas

Es importante recordar que el hecho de haberse graduado en una de estas carreras no significa el éxito inmediato, influye mucho la experiencia laboral, los años de servicio y si es un trabajo en el sector privado o público.

fuente.notil

En : Entorno Laboral