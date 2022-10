Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó tabulador de sueldos actualizado a Octubre 2022.

De acuerdo a este tabulador un

Ingeniero recién graduado debe ganar como sueldo base: $685,91

Esto, de acuerdo a la cotización del Dólar según el Banco Central de Venezuela

Puede consultar el tabulador previo de Febrero 200 haciendo click aquí