Una receta tradicional en México, el chili con carne se trata de una sopa espesa y bastante picante. Los ingredientes principales que la caracterizan son carne (de cerdo o res) o soja texturizada en su versión vegetariana, chile y frijoles.

Chili con carne sigue siendo uno de los mejores platos que puede preparar cuando tiene invitados o es usted el anfitrión de un encuentro.

Ingredientes de la receta

410 g de frijoles rojos en lata crema agria

PREPARACIÓN

Pique la cebolla en dados pequeños. Corte el pimiento por la mitad en sentido longitudinal, deshágase del tallo, enjuáguelo, elimine las semillas, y luego córtelo. Pele los dientes de ajo y píquelos.

– Ponga a calentar una sartén a fuego medio. Eche dentro el aceite y deje que se caliente durante unos 2 minutos, se puede tardar un poco más si usted está utilizando una hornilla eléctrica.

– Añada la cebolla y remuévala con frecuencia, durante aproximadamente 5 minutos o dórela hasta que comience a tener un aspecto ligeramente transparente y tierno.

– Vierta dentro el pimiento rojo, el ajo, el chile en polvo, el comino molido, y el pimentón dulce. Remueva y deje que se cocine unos 5 minutos y remuévalo de vez en cuando.

– Aumente un poco el fuego, agregue la carne picada a la mezcla, y deshaga los grumos con ayuda de una espátula o cuchara. En el momento que añada la carne a la sartén, la mezcla se pone a chisporrotear. Continúe pinchando y revolviendo la carne durante 5 minutos adicionales para asegurarse de que la carne picada esté esparcida en trocitos chiquitos y los puntitos de color rosa hayan desaparecido. El fuego debe estar a alta temperatura para que la carne se ponga marrón y se fría en lugar de convertirse en un guiso.

– Para la salsa, disuelva el cubito de caldo de carne en unos 300 ml de agua caliente. Viértalo en la mezcla de carne picada. Agregue también los tomates picados en lata. Añada la mejorana, el azúcar, la pimienta y la sal. Eche dentro el puré de tomate. Remuévalo bien.

– Deje que se cocine suavemente a fuego lento. Remueva la mezcla una vez que empiece a hervir y tape la sartén. Baje el fuego y deje que burbujee durante unos 20 minutos. Compruebe que la salsa no se pegue al fondo de la sartén; añada unas cucharadas de agua si se pega. Con la temperatura bajada, la mezcla de carne picada picante debe ser jugosa y espesa.

– Con el uso de un colador drene y enjuague los frijoles rojos enlatados y añádalos a la mezcla. Retire la tapa de la sartén y lleve la mezcla a ebullición de nuevo por unos 10 minutos. Añada agua si parece seca.

– Pruebe el sabor y sazone. Apague el fuego y deje que su chile con carne repose durante 10 minutos, lo que permite que los sabores se mezclen con la carne. –

Sirva con un poco de crema agria.

En : Gastronomía