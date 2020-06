Chuletas de cerdo con salsa de malta y cebolla

Dale un toque diferente a las chuletas del almuerzo, prueba esta salsa de malta y coméntanos qué tal te pareció.

Ingredientes (6 personas)

6 chuletas de cochino cortadas gruesas

6 dientes de ajo machacados

2 cdas. de salsa inglesa

Sal al gusto Salsa de malta 2 latas de malta

3 cebollas cortadas en cuadritos

1 frasco de cebollitas encurtidas

3 cdas. de salsa de soya

1 cda. de maicena

Sal y pimienta negra recién molida

Ramas de romero para adornar

Preparación Aliñar las chuletas de cochino con los ajos, la salsa inglesa y la sal, preferiblemente, con anterioridad para que adquiera gusto. Cocinar por ambos lados, en una plancha, por diez minutos. Terminar de cocinar por 15 minutos al horno, tapadas con papel de aluminio. Preparación de la salsa: Sudar las cebollas en un caldero, con un poco de aceite de oliva. Agregar la malta y la salsa de soya. Escurrir las cebollas encurtidas y hervirlas en agua por quince minutos para que pierdan la acidez. Agregarlas a la salsa anterior. Aderezar con sal y pimienta y cocinar todo junto. Disolver la maicena en un poco de agua fría y mezclar con la salsa, revolviendo para evitar que se formen grumos. Servir las chuletas calientes con un poco de salsa por encima. Acompañar con ensalada de repollo blanco y morado u otra ensalada fresca, arroz o puré de batata o papa. Adornar con una ramita de romero fresco. Receta de Estampas