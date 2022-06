Comienzan a pagar el Bono Chamba Juvenil Junio 2022, Monto a Cobrar

CARACAS, VENEZUELA.- Gobierno de Venezuela inicia la entrega del bono Chamba Juvenil de este junio 2022. En horas de la mañana de este sábado 18 de junio y como lo anunciamos en nuestra tabla de montos a cobrar y fechas de pago de bonos de la patria, se verificó el anunció e inició de la entrega del bono Gran Chamba Juvenil por el sistema Patria, correspondiente al mes de junio de 2022.

«Atención inicia la entrega del Estipendio de la Gran Misión Chamba Juvenil (junio 2022) a través del Sistema Patria», menciona el tuit de la cuenta que realiza el anuncio oficial por lo que los beneficiarios deben revisar sus cuentas para hacerlo efectivo.

De acuerdo a la tabla de montos a cobrar que puede ver aquí el mismo será de 6Bs.