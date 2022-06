Tabla de Montos a Cobrar y Fechas de pago de Bonos de la Patria

CARACAS, VENEZUELA.- En esta tabla les presentaremos los montos vigentes a cobrar de los bonos de la Patria, programa social que se distribuye en Venezuela a través del Monedero disponible para quienes se registran cumpliendo los requisitos en la Plataforma Patria.

TABLA DE MONTOS A COBRAR, PARA EL PROGRAMA SOCIAL «BONOS DE LA PATRIA»:

Bono Monto BS Equivalencia en $USD Gran Misión Hogares de la Patria De 7,36 a 27,60 16/06/2022 1 integrante 7,36 1,39 2 integrantes 9,20 1,73 3 integrantes 13,80 2,60 4 integrantes 18,40 3,46 5 integrantes 23,00 4,33 6 o más integrantes 27,60 5,20 Dr. José Gregorio Hernández 13,80 2,60 Parto Humanizado 18,40 3,46 Lactancia Materna 18,40 3,46 100% Escolaridad 9,20 1,73 100% Amor Mayor De acuerdo a la pensión Economía Familiar 9,20 1,73 Estipendio Chamba Juvenil 6,00 1,13 Estipendio Movimiento Somos Venezuela 6,00 1,13 1er. Bono Especial 19,20 3,62 2do. Bono Especial 19,20 3,62

Para este momento se está pagando el Bono especial 1×10 del Buen Gobierno, puede ver la información haciendo click aquí.