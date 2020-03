Con 121564 mil infectados y 4373 muertos la OMS declara la Pandemia Mundial por el Coronavirus

Con más de 121 mil infectados y más de 4300 muertos la OMS declara la Pandemia Mundial por el Coronavirus que ya se ha esparcido a 118 países.

Luego de hacerse demasiado obvia la actitud de su directiva respecto a la situación grave que se esta viviendo a nivel global, cuando al principio sucumbieron a las presiones de China para no declarar la alerta sanitaria internacional algo que pudo haberse realizado con tiempo y al no emitirse miles de infectados recorrieron el mundo en aviones comerciales que terminaron siendo el vector principal de trasmisión..

«La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el covid-19 puede caracterizarse como una pandemia», ha afirmado el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa. «Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios», ha dicho. «Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer», ha explicado.

En medio de la alarmente situación en la que los mercados financieros han caído, la demanda de petroleo se esfumó en paralelo a la paralización de China, y la exponencial propagación del nuevo patógeno denominado por el organismo cómo COVID-19., fue declarada la pandemia mundial, pero el organismo no ha hecho el énfasis necesario en la creación de una vacuna para el virus que aqueja al mundo.

