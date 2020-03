¿Cuáles son las misteriosas razones por las que la OMS no declara la Pandemia Mundial por el COVID-19?

Mientras importantes investigadores que trabajan compartiendo sus descubrimientos sobre el coronavirus a través de la OMS, otros asesores dan sus explicaciones y resultados de lo que tienen a mano, el director del organismo sigue manejando al coronavirus cómo una simple epidemia focal de cada país y se niega a declarar la pandemia mundial para favorecer las presiones de entes interesados en que no se diga la verdad de lo que está sucediendo, ya se pudo ver cómo retrasaron la declaración internacional de alerta sanitaria lo que pudo haber evitado muchas muertes si lo hubiesen realizado con tiempo, mientras miles de personas han muerto, y en el momento que escribimos esto al menos 10 mil personas se encuentran en estado crítico en varios países del mundo.

Pero pocos han tomado en cuenta la caracterización que da la misma OMS a las enfermedades para declararlas pandemias.

Veamos que dice la propia OMS para declarar una pademia:

Condiciones para una posible pandemia vírica

La OMS indica que para que pueda aparecer una pandemia, se necesita:

Que aparezca un virus nuevo, que no haya circulado previamente y por lo tanto, no exista población inmune a él.

Que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad.

Que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz.

Entonces, podemos ver que todas estas situaciones se han dado con el nuevo COVID-19 , porque de la boca del director de la OMS se sabe que es un virus nuevo y único, (vea sus declaraciones), además se han producido casos graves de enfermedad y muertes en poco tiempo cómo han sucedido en los países europeos , ejemplo es Madrid e Italia, finalmente, que el virus se trasmita de persona a persona de forma eficaz es lo más evidente porque este nuevo virus se trasmite sin ni siquiera mostrar síntomas por más de 15 días en promedio en comunidades diversas.

Pero vamos un poco más alla, veamos la clasificación propuesta en 2009 por la propia OMS para las Fases de alerta de pandemia según ellos.

Fases de alerta de pandemia según la OMS (2009)​ Fase Descripción Fase 1 No hay entre los animales virus circulantes que hayan causado infecciones humanas. Fase 2 Circulación entre los animales domésticos o salvajes de un virus gripal animal que ha causado infecciones humanas, por lo que se considera una posible amenaza de pandemia. Fase 3 Existencia de un virus gripal animal o un virus reagrupado humano-animal que ha causado casos esporádicos o pequeños conglomerados de casos humanos, pero no ha ocasionado una transmisión de persona a persona suficiente para mantener brotes a nivel comunitario. Fase 4 Transmisión comprobada de persona a persona de un virus animal o un virus reagrupado humano-animal capaz de causar «brotes a nivel comunitario». Fase 5 Propagación del virus de persona a persona al menos en dos países de una región de la OMS. Fase 6 Además de los criterios que definen la fase 5, hay acompañamiento de la aparición de brotes comunitarios en al menos un tercer país de una región distinta. Periodo posterior al de máxima actividad La intensidad de la pandemia en la mayoría de los países con una vigilancia adecuada habrá disminuido por debajo de la observada en el momento álgido. Periodo pospandémico Los casos de difteria habrán vuelto a ser comparables a los habituales de la gripe estacional. Es importante mantener la vigilancia y actualizar en consecuencia la preparación para una pandemia y los planes de respuesta.

Es más que evidente que la actual pandemia ya se encuentra en Fase 6 de acuerdo a este cuadro, pasando de largo por la Fase 5, siendo que desde la Fase 1 se debió declarar la pandemia mundial, ya que cumple con los tres enunciados antes expuestos.

Fuente: OMS, https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia

Redacción NotiActual

¿Cuáles son las misteriosas razones por las que la OMS no declara la Pandemia Mundial por el COVID-19? was last modified: by

En : Opinión