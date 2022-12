Conozca las tradiciones Navideñas en cada región del Mundo

Conozca las tradiciones navideñas en el mundo. Las tradiciones de Navidad en cada país y región del mundo.

Tal vez una de las regiones con mayor tradición navideña es América Latina por lo que vamos a ver un poco como se celebra aquí.

En América Latina, como en Italia y España los niños reciben en nochebuena o en el día de los Reyes Magos los regalos.

Se preparan comidas típicas en cada país, como la Hallaca Venezolana y el Panetón en España.

En Europa Occidental y América del Norte.

En estos países la fiesta es popular y comercial, Santa Claus o Papá Noel es quién trae los regalos el 24 de diciembre por la noche y todos celebran el 25 de diciembre como el día de la natividad del señor.

En los Estados Unidos y el Norte de Europa a Papa Noél se le llama San Nicolás o Santa Claus y se le festeja especialmente el 6 de diciembre.

En Italia la bruja Befana esconde dulces en los calcetines en la víspera de Nochebuena,

La Navidad en En Asía

En Asia las tradiciones de navidad son algo distintas pero en muchos países del lejano oriente se han importado las tradiciones del norte de Europa.

La Navidad en el Medio Oriente.

En el medio oriente la navidad es especialmente celebrada por comunidades cristianas.

En algunos países del medio oriente el niño Jesús es representado trayendo regalos encima de un camello.

En Islandia los Gnomos bromistas entregan los presentes a los niños.

La Navidad en Europa del Este.

En Europa del Este el Abuelo de los Fríos o Abuelo de Invierno entrega los regalos a los niños en la fiesta de Año nuevo.