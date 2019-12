Cómo Preparar las Hallacas Venezolanas, Receta Tradicional

Si usted cuenta con una familia bien tradicional y en esta Navidad quiere sorprender a los invitados en la cena, prepare usted mismo la deliciosa hallaca, este criollísimo plato que identifica la navidad venezolana, sobre todo al estilo zuliano.

Preparar hallacas venezolanas toma al menos dos días, lo ideal es que sea consumida en el menor tiempo posible.

Este proceso se divide en cinco partes: preparar el guiso; cortar y lavar el adorno; lavar, corta y acondicionar las hojas; preparar la masa y por último el relleno y cocido de la hallaca.

Estos son los ingredientes para 50 hallacas de su preferencia, bien sea mixta o de puerco, carne, gallina o pollo:

Para el guiso (la carne es la de su preferencia, puede ser carne de res, pollo, de cerdo y hasta pescado :-) ) 2 kg. de carne de res cortado en cuadritos.

2 kg. de gallina cortada en cuadritos.

½ kg. de puerco cortado en cuadritos.

1 ½ kg. de cebollas cortada finamente en cuadritos.

½ kg. de ajo porro cortado finamente

¼ kg. de cebollín cortado finamente

¾ de taza de ajo pelado y triturado

½ taza de alcaparras pequeñas

1 kg. de pimentón rojo y verde sin semillas y en juliana (tiritas finas)

1 taza de pasas

¼ de taza de ajíes dulces picado finamente

2 tazas de vino de cocina

– Sal

– Pimienta negra en granos.

–Caldo de Pollo o Costilla (cubitos) al gusto

– Aceite onotado (se consigue al sofreír las semillas de onoto en aceite hasta que desprenda el color rojo) Ingredientes para el adorno 1 kg. de pimentón en julianas (tiritas)

½ kg. de cebolla en aros

200 grs. de alcaparras

400 grs. de aceitunas rellenas

½ kg. de pasas

½ kg. de garbanzos cocidos (toque zuliano)

En algunas ciudades sustituyen el garbanzo por huevo cocido o almendras fileteadas. Hojas para la envoltura 50 pedazos de hojas de plátano de unos 30×30 cm. Lavadas.

50 pedazos de hojas de plátano de unos 20×20 cm. Lavadas.

50 tiras de hojas de plátano de unos 15×20 cm. (Fajitas)

1 rollo de pabilo En la mayoría de los establecimientos donde venden los ingredientes para hallacas ya las venden cortadas, pero hay que seleccionarlas. Ingredientes para la masa de las hallacas 2 ½ paquetes de harina de maíz

Aceite onotado.

Un chorrito del caldo de la hallaca

Agua y sal al gusto.

Puede hacer el guiso un día antes de la envoltura para que tome consistencia y la mezcla de sabores se concentre.

Preparación del guiso

Verifique que la carne que utilizará (blanca, roja o mixta) no tenga exceso de grasa, y estén cortadas en cuadritos pequeños, si es gallina cocinela por separado sin ablandar completamente, reserve el caldo.

En una paila grande (envase de metal redondo y de poca profundidad) se saltea la cebolla y el ajo en aceite bien caliente, hasta que se marchite, agregue el ajo porro y el cebollín y deje cocinar por unos 5 minutos, agregue el pimentón y ají dulce, deje cocinar unos minutos más y agregue la carne, deje que se incorporen y agregue todos los demás ingrediente y deje cocinar.

Deje cocinar por unos 40 minutos, hasta quedar con consistencia casi espesa. Deje reposar y resérvelo.

Preparar la masa

En un molde se vierte la harina y poco a poco se le agrega el caldo que teníamos reservado, en constante movimiento se le va añadiendo sal, aceite onotado para agarrar el color amarillo y el agua necesaria hasta hacer una masa homogénea, suave y que no se pegue a las manos.

Mesa de trabajo

Es importante que disponga de una mesa grande y fuerte para disponer de los ingredientes del adorno, el guiso, las hojas, el pabilo y se recomienda una taza de aceite para suavizar la masa y las hojas al momento de estirar la masa.

Lo primero va a tomar una hoja de las más grande y la engrasa, en el centro de la hoja coloque una bola de masa y adelgácela con los dedos (hasta lograr ½ cm), creando una circunferencia simétrica, luego agregue el guiso ya frío y sobre éste coloque los adornos distribuidos armoniosamente.

Luego doble por la parte ancha de la hoja para que se desprendan dos de los lados de la masa las cuales caén sobre el relleno. Se toman los bordes, se unen y se doblan. Se doblan los otros dos extremos, creando un pliegue hasta que quede cerrado, doble los extremos hacia dentro y envuélvala con la hoja más pequeña, luego tome otra hoja para reforzar el envoltorio y posteriormente se amarra con el pabilo cruzándola dos veces en cada dirección.

Cuando tenga varias hallacas venezolanas listas colóquelas en una olla grande con agua hirviendo por espacio de una hora, retírelas y escúrralas, deje que se enfríen completamente, y si es posible espere un día entero para servirlas así se puede apreciar mejor su sabor.

Algunas personas la colocan en un plato con algo de agua y tapadas en el micro hondas por unos 3 minutos las hallacas venezolanas, pero es algo de preferencia..

