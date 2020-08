Cremosa pasta con pollo, champiñones y parmesano

En esta receta se presenta de una manera sencilla cómo preparar un delicioso plato de pasta, acompañado de una cremosa salsa a base de pollo, champiñones y con un poco de crema de leche. Puede hacerla rápidamente y es perfecta para esos días en los que no quiere pasar mucho tiempo en la cocina.

Ingredientes 4 muslos de pollo (sin piel y sin hueso)

1 cucharadita de albahaca seca

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla mediana picada

4 dientes de ajo picados

1/3 taza de vino blanco seco

250 gramos de champiñones en rodajas

1 litro de caldo de pollo

1/3 taza de crema de leche

Sal y pimienta extra al gusto

300 gramos de pasta penne sin cocer

1 taza de queso parmesano fresco rallado

Un puñado de perejil fresco picado Preparación Sazonar los muslos de pollo con albahaca seca, sal y pimienta. Calentar dos cucharaditas de aceite en una cacerola grande a fuego medio-alto y agregar el pollo, cocinar por ambos lados hasta que estén dorados. Reservar. Añadir el aceite restante a la olla y freír la cebolla con el ajo durante aproximadamente dos minutos. Verter el vino blanco y dejar cocer a fuego lento durante cinco minutos. Incorporar los champiñones y cocinar durante tres minutos más, revolviendo ocasionalmente. Luego, echar el caldo, la crema de leche, la sal con la pimienta y dejar que hierva a fuego lento. Mezclar la pasta y cocinar a fuego lento hasta que esté al dente, aproximadamente 15 minutos. Espolvorear el queso parmesano y dejar que se derrita. Retirar del fuego y dejar reposar durante cinco minutos para permitir que la salsa se espese. Cortar el pollo en tiras, agregarlo y revolver. Adornar con perejil fresco y parmesano extra, si lo desea. Fuente.I21

En : Gastronomía