Pasta conTomate y albahaca, receta fácil y económica

Para cocinar bien la pasta se debe poner abundante agua con sal en una olla. Una vez que hierva, se agrega la pasta. Si la pasta es fresca dura de seis a ocho minutos para cocinarse; si no, un poco más. Ingredientes 1 Lata grande de tomates en su jugo o 500 g de tomates maduros, pelados, sin semilla y picaditos

6 dientes de ajo machacados

2 Cebollas picaditas en cuadritos

3 Cdas. de aceite de oliva

10 ó 12 hojas de albahaca picaditas

1 Cda. de orégano en polvo

1 Cdta. de sal

1 Taza de crema de leche

Preparación

Sofreír en aceite de oliva los ajos machacados y una cebolla picadita. Agregar la lata de tomate licuado y dejar cocinar. Agregar luego la albahaca picadita, sal, orégano, y dejar enfriar. Al servir, agregar la crema de leche y mezclar con cualquier tipo de pasta cocinada. Espolvorear con parmesano. Nota: Los ajos no se deben quemar, pues saben amargos. Consejos Para cocinar bien la pasta se debe poner abundante agua con sal en una olla. Una vez que hierva, se agrega la pasta. Si la pasta es fresca dura de seis a ocho minutos para cocinarse; si no, un poco más. No se debe tapar la olla. La pasta al dente significa que está blanda por fuera y durita por dentro. Cuando la pasta está lista se cuela y se sirve inmediatamente con la salsa caliente que se ha preparado a su gusto. Se espolvorea con queso parmesano. Si va a preparar una ensalada de pasta, utilice preferiblemente pastas cortas. Al estar al dente, las cuela y las pasa por agua fría para que no se sigan cocinando. Fuente: Estampas

En : Gastronomía