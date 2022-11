Cronograma de Pago de Pensión del IVSS Noviembre 2022 Archivo

ACTUALIZACIÓN 26/10/2022, 4.41PM Iniciamos otro ciclo sobre informaciones acerca del pago de la pensión, aguinaldos, bonos de la patria, etc.

La pensión de Octubre (Noviembre que se paga en Octubre) ya fue depositada y pueden consultar todas las actualizaciones que hicimos durante el mes en el enlace respectivo en esta tabla.

La pensión próxima a pagarse es la de Diciembre que se paga en Noviembre, estaremos actualizando sobre eso como es costumbre.

Faltan 2 meses de Aguinaldo por depositar.

No tenemos información sobre pago de aguinaldos para los que cobran por Amor Mayor, de recibirse algo sobre eso se publicará a la brevedad.

Pendiente Mes de pensión actual 130 + 2 meses de aguinaldo 260, total Bs. 390, para la fecha (26/10/22) es equivalente a $46,15 de acuerdo a la tasa oficial del BCV que pueden consultar aquí, en la sección donde la actualizamos a diario. ACTUALIZACIÓN 28/10/2022, 7.10PM Respecto al pago de otra parte de aguinaldos anunciado para el 1 de Noviembre de 2022, por lo que tenemos entendido, es para los trabajadores de la administración pública ACTIVOS.

Cómo lo hemos venido indicado desde hace ya semanas atrás, No tenemos conocimiento de pago de aguinaldos para los pensionados de Amor Mayor que cobran por el sistema Patria.

Cualquier información que recibamos la publicaremos a la brevedad posible en nuestra actualizaciones. ACTUALIZACIÓN 2/11/2022, 9.42AM Buenos días, faltan al menos 19 días para el pago de la pensión del mes de Noviembre (Diciembre que se paga en Noviembre).

Lamentablemente como ya o veníamos diciendo desde hace tiempo, No se tiene información de pago de aguinaldos para quienes cobran por Amor Mayor, esperemos que se tengan mejores noticias al respecto en los días siguientes.

Es probable que al menos 1 de los 2 meses de aguinaldos pendientes serán pagados en conjunto con la pensión, pero esto le vamos hacer seguimiento para confirmarlo lo más pronto posible. ACTUALIZACIÓN 3/11/2022, 10.22AM Buenos días, faltan al menos 18 días para el pago de la pensión del mes de Noviembre (Diciembre que se paga en Noviembre).

Como indicamos desde hace tiempo para Amor Mayor no se tenía conocimiento de pago de aguinaldos.

Desde el día de ayer se ha estado pagando el mes de Noviembre de Amor Mayor por Bs. 130.

Estaremos atentos para publicar cualquier cambio en las informaciones que hemos ido entregando. ACTUALIZACIÓN 7/11/2022, 10.15AM Faltan al menos 14 días para el pago de la pensión del mes de Noviembre (Diciembre que se paga en Noviembre).

Todavía no hay información sobre aguinaldos para quienes cobran a través de Amor Mayor.

Pendientes 2 meses de aguinaldos, la pensión de Diciembre que se paga en Noviembre y la pensión de Enero que se paga en Diciembre, total pendiente para 2022 Bs. 520 que equivale a $USD 59,25 dólares de acuerdo a la Tasa del BCV que publicamos todos los días en notiactual.com/dolar ACTUALIZACIÓN 10/11/2022, 10.15AM Faltan alrededor de 12 días para el pago de la pensión del mes de Noviembre (Diciembre que se paga en Noviembre).

para el pago de la pensión del mes de Noviembre (Diciembre que se paga en Noviembre). NO hay información sobre aguinaldos para quienes cobran a través de Amor Mayor.

Pendientes 2 meses de aguinaldos, la pensión de Diciembre que se paga en Noviembre y la pensión de Enero que se paga en Diciembre, total pendiente para 2022 Bs. 520 que equivale a $USD 58,95 dólares de acuerdo a la Tasa del BCV que publicamos todos los días en notiactual.com/dolar

de acuerdo a la Tasa del BCV que publicamos todos los días en notiactual.com/dolar La información que manejamos hasta la fecha es que son 3 meses de aguinaldos como tradicionalmente se han pagado. ACTUALIZACIÓN 16/11/2022, 10.42AM Faltan alrededor de 5 días para el pago de la pensión del mes de Noviembre (Diciembre que se paga en Noviembre). NO hay información sobre aguinaldos para quienes cobran a través de Amor Mayor. Pendientes 2 meses de aguinaldos (puede faltar solo uno, queda a discreción del IVSS pagar 2 o 3, nosotros solo informamos) , la pensión de Diciembre que se paga en Noviembre y la pensión de Enero que se paga en Diciembre, total pendiente para 2022 Bs. 520 que equivale a $USD 55,147 dólares de acuerdo a la Tasa del BCV que publicamos todos los días en notiactual.com/dolar

ACTUALIZACIÓN 18/11/2022, 10.42AM Faltan alrededor de 4 días para el pago de la pensión del mes de Noviembre (Diciembre que se paga en Noviembre).

para el pago de la pensión del mes de Noviembre (Diciembre que se paga en Noviembre). NO hay información sobre aguinaldos para quienes cobran a través de Amor Mayor.

Lo siguiente es lo que queda pendiente de pagar por lo que resta de 2022: 2 meses de aguinaldos (puede faltar solo uno, queda a discreción del IVSS pagar 2 o 3, nosotros solo informamos) , en total 260Bs. La pensión de Diciembre que se paga en Noviembre por bs. 130 La pensión de Enero que se paga en Diciembre por bs. 130 En total el pendiente para 2022 serían (con 2 meses de aguinaldo más, depende del IVSS) Bs. 520 que equivale para hoy a $USD 53,09 dólares En total el pendiente para 2022 serían (con 1 mes de aguinaldo más, depende del IVSS) Bs. 390 que equivale para hoy a $USD 39,81 dólares Todo esto de acuerdo a la Tasa del BCV que publicamos todos los días en notiactual.com/dolar

ACTUALIZACIÓN 20/11/2022, 8.21AM Martes 22 de Noviembre de 202, día de pago de la pensión ¿Qué se va a pagar? Cómo lo indicamos en la ACTUALIZACIÓN 2/11/2022 a las 9.42 AM , 1 o 2 meses de aguinaldos serían pagados junto con la pensión, en este caso será depositado un mes de aguinaldo para un total de Bs. 260, es la información que manejamos hasta ahora, si ocurre un cambio lo publicaremos a la brevedad en nuestra acostumbradas actualizaciones. Nota consejo: No crean en redes sociales ni en otras páginas chimburrias que solo se dedican a intentar copiarnos nuestro cronograma, la información correcta, veraz, confirmada y responsable se publica aquí. Notiactual.com no se pela, lo dijimos el 2 de noviembre, y algunos decían que el 18 porque lo leyeron en las redes sociales, dijimos que no, que el 18 no, que no antes del 21, y ahora el IVSS lo confirma. Ya son años en esto, y afirmamos lo siguiente, no crean en chismes de redes sociales ni en las páginas chimburrias que se la pasan copiando nuestro cronograma. También algunos comentarios mal intencionados decían que solo lo anunciábamos cuando el IVSS lo publicaba, pues no, lo dijimos en la actualización del 2 de noviembre, lean la tabla los que dejan comentarios mal intencionados y vayan a cobrar.