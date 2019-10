Cotización Oficial para Hoy del Precio del Dólar y Euro en Venezuela

Vigencia: 26 de octubre de 20 19. (Actualizado 26/10/19 10:00 am)

El precio promedio del dólar para hoy en Venezuela:

Bs/USD 20.454,31



El precio promedio del EURO para hoy en Venezuela:

Bs/EUR 22.684,23

De acuerdo al BCV: El tipo de cambio publicado es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

Las operaciones se realizan de lunes a viernes en la banca privada, el precio fijado el día anterior es el precio de apertura el día siguiente, el último corte de la semana es válido para el primer día de la semana siguiente, para días feriados queda vigente la última publicación.

Histórico de Resultados de las ofertas y demandas dólares por cada entidad bancaria esta semana:

Fecha del Indicador Banco Compra Venta Banco Exterior 20032,45 20915,63 100% Banco 19000,00 19449,69 Banco Mercantil 18795,83 19400,00 BBVA Provincial 18700,00 19200,00 Banco Nacional de Crédito BNC 19467,08 19924,16 Otras Instituciones 19182,03 19829,01 Banco Mercantil 18300,00 18850,00 BBVA Provincial 18324,34 18839,56 Banco Nacional de Crédito BNC 18380,41 18380,70 Banco Activo 18293,62 17500,88 Banco Exterior 19209,16 Otras Instituciones 18297,32 18213,90 BBVA Provincial 18000,00 18530,08 Banco Exterior 18526,25 18686,64 Banco Mercantil 18100,00 18600,00 BanCaribe 18000,00 19000,00 100% Banco 18200,00 Otras Instituciones 17752,50 18397,21 Banco Mercantil 18108,90 18600,00 Banco Nacional de Crédito BNC 18605,49 19300,00 Banco Exterior 18050,40 19000,00 BBVA Provincial 18000,00 BanCaribe 18000,00 19000,00 Otras Instituciones 18372,43

