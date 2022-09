Cronograma de Pago de Pensión del IVSS Septiembre 2022, Archivo

ACTUALIZACIÓN 25/08/2022, 1.58PM ATENCIÓN HEMOS RECIBIDO MUCHAS PREGUNTAS SOBRE UN VIDEO QUE ANDA RODANDO EN REDES SOCIALES DE UN POSIBLE AUMENTO. ESE VIDEO SOBRE EL AUMENTO ES FALSO SI LA PENSIÓN RECIBE UN AUMENTO LO PUBLICAREMOS POR AQUÍ Y DIREMOS CONFIRMADO SEGÚN SEA EL CASO, PERO, POR AHORA NO HAY AUMENTO. GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS PARA TENER LA INFORMACIÓN AL DÍA SOBRE LAS PENSIONES ACTUALIZACIÓN 29/08/2022, 8.05AM Buenos días, se espera el pago de la pensión para la semana del 19 al 23 de Septiembre. ACTUALIZACIÓN 31/08/2022, 8.45AM Para esta semana no se esperan pagos relacionados a la pensión del IVSS.

No existe información oficial sobre un aumento de las pensiones o algún tipo de ajuste.

El monto a pagar este mes sigue siendo de Bs.130. ACTUALIZACIÓN 02/09/2022, 8.42AM Para el día de hoy sigue sin haber información sobre un posible aumento de la pensión, recordemos que para que eso ocurra debe ser aumentado el salario mínimo.

Hacemos esta aclaratoria porque nos llegan a diario cientos de mensajes preguntando sobre el tema, si se da algún cambio lo publicaremos aquí como siempre. ACTUALIZACIÓN 08/09/2022, 9.45AM ATENCIÓN, QUIENES RECIBEN BONOS DE LA PATRIA PUEDEN CONSULTAR EL AUMENTO DE SEPTIEMBRE HACIENDO CLICK AQUÍ.

Ratificamos que NO hay información oficial sobre un aumento de pensiones, no crean en rumores de redes sociales. ACTUALIZACIÓN 12/09/2022, 7.39 PM Ratificamos que NO hay información oficial sobre un aumento de pensiones, no crean en rumores de redes sociales.

Como lo dijimos el 29/08/2022 , se espera el pago de la pensión para la semana del 19 al 23 de Septiembre.

Hasta ahora la información que manejamos es que el día de pago de la pensión 22/09/2022, muy probable comiencen a depositar el 21 por la tarde en algunos bancos. ACTUALIZACIÓN 15/09/2022, 8.06 PM ATENCIÓN, CONSULTE AQUÍ LA INFORMACIÓN DEL BONO VIVA EL PODER POPULAR, QUE VINO CON AUMENTO ACTUALIZACIÓN 16/09/2022, 10.35 AM Ratificamos que NO hay información oficial sobre un aumento de pensiones, no crean en rumores de redes sociales.

Como lo dijimos el 29/08/2022 , se espera el pago de la pensión para la semana del 19 al 23 de Septiembre.

Hasta ahora la información que manejamos es que el día de pago de la pensión 22/09/2022, muy probable comiencen a depositar el 21 por la tarde en algunos bancos. ACTUALIZACIÓN 19/09/2022, 9.37 AM Ratificamos que NO hay información oficial sobre un aumento de pensiones, no crean en rumores de redes sociales.

Como lo dijimos el 29/08/2022 , se espera el pago de la pensión para la semana del 19 al 23 de Septiembre.

ATENCIÓN, De acuerdo a reciente que hemos recibido puede que el día de pago de pensiones se adelante respecto a la fecha que publicamos la semana pasada, si cambia la información lo publicaremos a la brevedad posible, obviamente si el tiempo de espera se reduce al menos en un día, es algo favorable para los amables pensionados y jubilados que están a la expectativa de recibir su pago. ACTUALIZACIÓN 19/09/2022, 9.37 AM Ratificamos que NO hay información oficial sobre un aumento de pensiones, no crean en rumores de redes sociales.

hay información oficial sobre un aumento de pensiones, no crean en rumores de redes sociales. Como lo dijimos el 29/08/2022 , se espera el pago de la pensión para la semana del 19 al 23 de Septiembre, hace pocos momentos el IVSS confirmó lo que habíamos pronósticado previamente que el día de pago sería el 22 y el pago podría adelantarse al menos un día.

Se pagará solamente la Pensión correspondiente a Octubre, no se tiene información sobre aguinaldos todavía, al llegar la información la iremos publicando como siempre.

Agradecemos sus comentarios positivos y constructivos. ATENCIÓN, Confirmado el pago de la pensión del IVSS de OCTUBRE 2022 para mañana 21 de Septiembre.