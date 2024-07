Cronograma de Pensiones del IVSS archivo JUNIO 2024

PAGO DE PENSIÓN AMOR MAYOR JUNIO 2024.

Se espera que se realice el abono el día 5 de Junio, por el monto correspondiente igual a los pensionados del IVSS y de acuerdo a la Tasa BCV del día de emitida la orden de pago.-> status pagado el día que indicamos.

ACTUALIZACIÓN DEL 14 DE JUNIO:

DEPOSITADO EL BONO DE GUERRA PARA EMPLEADOS PÚBLICOS: El monto de Bs. 3.280, equivalente a $90 dólares, según el tipo de cambio del BCV, está destinado a trabajadores activos y jubilados del sector público que perciben Cestaticket -> pagado el día que indicamos

ACTUALIZACIÓN DEL 17 DE JUNIO:

Click para ver la Actualización 17 DE JUNIO de 2024 Bono de Guerra y pensión IVSS

Atención: NO ESTÁ CONFIRMADO EL PAGO DE UN AUMENTO DE SALARIO PARA LA PENSIÓN DEL IVSS, ANDA RODANDO UN EN REDES SOCIALES UN SUPUESTO AUMENTO A 142.5, EL SALARIO BÁSICO CONTINÚA EN BS. 130.

ACTUALIZACIÓN DEL 18 DE JUNIO:

Click para ver la Actualización 18 DE JUNIO de 2024 Bono de Guerra y pensión IVSS

ACTUALIZACIÓN DEL 19 DE JUNIO:

Click para ver la Actualización 19 DE JUNIO de 2024 Bono de Guerra y pensión IVSS

ACTUALIZACIÓN DEL 20 DE JUNIO:

CONFIRMADO EL PAGO DE LA PENSION DE JULIO 2024 PARA MANANA 21 DE JUNIO

ACTUALIZACIÓN DEL 21 DE JUNIO:

PENSIÓN, STATUS: DEPOSITADA

BONO DE GUERRA, STATUS: DEPOSITADO

Inicia la entrega del Bono Contra la Guerra Económica junio 2024 Pensionados del IVSS por un monto de 1640 Bs.

Equivalente a $45,09 obteniendo un aumento para este mes (no es retroactiv o).

